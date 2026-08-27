युवक के आत्महत्या के बाद गर्ल फ्रेंड ने भी दे दी जान, 24 घंटे...आगरा में एक कहानी का अंत

जागरण संवाददाता, आगरा। दोस्ती थी या प्यार। ये तो साफ नहीं है। लेकिन युवक की आत्महत्या को 24 घंटे भी नहीं हो पाए थे कि युवती ने भी गले में फंदा कस लिया। इरादत नगर में ग्वालियर हाईवे स्थित होटल में बुधवार को गले में फंदा कसने वाले युवक प्रवीण की महिला मित्र ने भी आत्महत्या कर लिया। गुरुवार को उसका शव दुपट्टे सेे फंदे पर लटका मिला।

सैंया के रहने वाले 26 वर्ष के प्रवीण ने बुधवार को ग्वालियर हाईवे स्थित होटल में गले में साफी का फंद लिया था। प्रवीण ने गले में फंदा कसने से पहले महिला मित्र को वीडियाे काॅल करके बताया था कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। जिस पर होटल पहुंची महिला मित्र की सूचना पर कर्मचारियों ने उसे फंदे से नीेचे उतारा था। एसएन इमरजेंसी में उपचार के दौरान प्रवीण को मृत घोषित कर दिया गया था।

युवती को उसके स्वजन होटल से अपने साथ घर लेकर चले गए थे। प्रवीण की चार महीने पहले शादी हुई थी। जबकि युवती की शादी स्वजन ने तय कर दी थी। शादी इस वर्ष दिसंबर में होनी थी। युवती ने बुधवार की आधी रात को किसी समय गले में दुपट्टे से फंदा कसने के बाद पंखे पर लटक गई।