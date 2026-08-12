मराठी श्रृंगार और नंबर प्लेट पर पुलिस का निशान, नेशनल हाईवे पर बुलट से स्टंट की रील वायरल; आगरा में युवती को मांगनी पड़ी माफी

जागरण संवाददाता, आगरा। रील बनाने का शौक क्या नहीं करा दे। अक्सर रील बनाने वाले नियमों को तोड़ रहे हैं। आगरा में पिछले चार दिन से एक रील वायरल हो रही थी। पुलिस भी इस पसोपेश में थी कि रील आगरा में बनी या किसी दूसरे शहर में। पहचान करने में समय लग गया। पुष्टि हुई तो आगरा की ही निकली। अब रील बनाने वाली युवती माफी मांग रही है।

सिकंदरा हाईवे पर महाराष्ट्रियन वेशभूषा में बुलट पर स्टंट करने वाली युवती का तेजी से वीडियो प्रसारित हुआ था। बुधवार को युवती का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह माफी मांग रही है। वीडियो में कह रही है कि उसने सिर्फ शौक के लिए वीडियो बनायी थी। उसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।

मंगलवार को इंटरनेट मीडिया में सिकंदरा हाईवे का एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ। जिसमें वह बिना हेलमेट हाईवे पर तेजी से बुलट दौडा रही है। महाराष्ट्रियन युवती की वेशभूषा में बुलट पर स्टंट करती दिख रही है। हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन दौडते हैं। एेसे में इस वीडियो को लेकर इंटरनेट मीडिया में लोग प्रश्न उठा रहे थे। इसे यातायात नियमों का खुला उल्लंघ्न बता रहे थे।

बुधवार शाम को युवती का एक और वीडियो सामने आया। जिसमें वह माफी मांग रही है। युवती सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली है, उसका कहना है कि शौक के लिए महाराष्ट्रियन वेशभूषा में वीडियो बनाया था। वह कैलाश मंदिर पूजा करने जा रही थी। इसी दौरान यह वीडियो उसने बनायी थी। उसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।

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प्रसारित वीडियो में कह रही है कि भविष्य में इस तरह का कोई स्टंट नहीं करेगी। इस वीडियो में एक बात और गौर करने वाली है। जिस बुलट को युवती चला रही है, उस पर पुलिस के निशान की नंबर प्लेट लगी है। नंबर कोई अंकित नहीं है। आम आदमी की नंबर प्लेट पर यदि एक अंक भी गड़बड़ हो तो पुलिस भारीभरकम चालान काट रही है। वीडियो में बुलट पर नंबर ही नहीं। ऐसे में चालान कौन करेगा।