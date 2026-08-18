आगरा किला से राजगढ़ तक 1253 किमी की यात्रा, गरुडझेप मोहिम में गूंजा जय शिवाजी

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा किला के अमर सिंह गेट के सामने स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर सोमवार को मराठी मावलों के जय भवानी और जय शिवाजी के घोष से दिशाएं गूंज उठीं। शिवाजी महाराज के अधीन रहे 101 किलों में स्थित कुओं के जल से प्रतिमा का अभिषेक किया गया। रोमांचक प्राचीन युद्ध कला, तलवारबाजी और लाठी कला का प्रदर्शन हुआ।

शिव चातुर्य दिवस पर आगरा से राजगढ़ तक 1253 किमी लंबी गरुडझेप मोहिम पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापतियों की 14वीं पीढ़ी के वंशज, 100 धावक और इतने ही साइकिलिस्ट रवाना हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज 17 अगस्त, 1666 को औरंगजेब की कैद से बचकर निकल गए थे। सात वर्षों से इस दिन को शिव चातुर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

आगरा से राजगढ़ तक की गरुडझेप मोहिम का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, महाराष्ट्र के विपणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल और रोजगार गारंटी योजना व बागवानी मंत्री भरतसेठ गोगावले ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिवाजी महाराज का शौर्य, पराक्रम, वीरता एवं युद्ध कौशल युवाओं के लिए प्रेरणा है।

पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे इतिहास और हमारे वीर योद्धाओं के शौर्य व पराक्रम को छिपाया गया। भाजपा सरकार में इतिहास के उन महान योद्धाओं को सम्मान मिल रहा है जो इसके असली हकदार हैं। महाराष्ट्र के विपणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि उप्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी के स्मारक के लिए नौ करोड़ रुपए देकर महाराष्ट्र और मराठी समाज को सम्मान देने का काम किया है।