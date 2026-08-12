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    सेहत से खिलवाड़: आटा दिखे चमकदार, मिला रहे थे सेलखड़ी; आगरा में तीन ब्रांड के लिए नमूने...मशीनें सील

    By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:24 PM (IST)

    आगरा में एफएसडीए ने एक फ्लोर मिल पर छापा मारा, जहां आटे में सेलखड़ी पावडर की मिलावट पाई गई। ज्यादा मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, आगरा। ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत में लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। गेहूं का आटा सफेद और चमकदार दिखे, इसके लिए उसमें सेलखड़ी ( एक प्रकार का पत्थर) पावडर मिलाया जा रहा है। आगरा में एफएसडीए ने बुधवार को कार्रवाई की। फतेहपुरसीकरी क्षेत्र में एक फ्लोर मिल पर छापा मारा। यह मिल, तीन अलग अलग ब्रांड नेम से बाजार में आटा बेच रही है।

    तीनों के ही सैंपल लिए गए। सेलखड़ी भी बरामद हुआ। फ्लोर मिल और मशीनें सील कर दी गई हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत समृद्धि ऑयल मिल, जौतना डाबर रोड, फतेहपुर सीकरी का निरीक्षण किया। मौके पर संचालक अमित कुमार मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान गेहूं के आटे में सेलखड़ी की मिलावट किए जाने की स्थिति पाई गई।

    मौके से लगभग 1800 किलोग्राम सेलखड़ी और लगभग 1350 किग्रा आटा मिला। फर्म मसालों के लाइसेंस पर आटा उत्पादन कर रही थी। मिलावट एवं अनाधिकृत रूप से आटा निर्माण की स्थिति को देखते हुए खाद्य कारोबार को बंद करा दिया गया। आटा निर्माण में प्रयुक्त मशीनों को सील कर दिया गया है। साथ ही, मिल स्वामी के खिलाफ थाना-फतेहपुर सीकरी में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है

    इनका खाद्य लाइसेंस के निलंबित करने की प्रक्रिया हो रही है। मिल से समृद्धि ब्रांड आटा, उत्तम ब्रांड आटा, श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा औरसेलखड़ी पावडर के नमूने लिए हैं। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा है। कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार, चन्द्रविजय सिंह, शैलेन्द्र कुमार, आरके निरंजन, अजय कुमार और अमिता जिज्ञासु मौजूद रहे।

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