महिला शिक्षक ने चलाईं स्कूल में चप्पलें; पति बोला- मेरी पत्‍नी की सुबह की पाली में क्‍यों लगाई ड्यूटी

जागरण संवाददाता, आगरा : ताजगंज स्थित नगर निगम इंटर कालेज में डीएलएड की परीक्षा में ड्यूटी के विवाद में महिला शिक्षक ने चप्पलें चलाईं। शिक्षक के साथ ही प्रधानाचार्य को भी दौड़ा लिया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। नगर निगम इंटर कालेज में तीन जुलाई से डीएलएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हुई थी। एत्मादपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय भवाई में तैनात महिला शिक्षक की ड्यूटी परीक्षा में लगाई गई थी। कालेज के शिक्षक ने बताया कि शनिवार को दोपहर की पाली की परीक्षा में ड्यूटी को आईं शिक्षक के साथ तीन-चार व्यक्ति थे, जिनमें से एक स्वयं को शिक्षक का पति बता रहा था। यह सभी प्रधानाचार्य कक्ष में पहुंचे। उस समय प्रथम पाली की परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं जमा की जा रही थीं। महिला शिक्षक के पति ने प्रधानाचार्य से कहा कि उनकी पत्नी की ड्यूटी सुबह की पाली में क्यों लगाई गई है? वह कक्ष विशेष में ड्यूटी लगाने काे दबाव बनाते हुए हंगामा करने लगे। परीक्षा के समय स्कूल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक की बात कहते हुए बाहर जाने को कहा तो प्रधानाचार्य व वहां मौजूद शिक्षकों से अभद्रता की। हंगामा होने पर शिक्षकों ने महिला के पति को कक्ष से बाहर निकाला तो वह धमकाने लगा। एक शिक्षक का गिरेहबान पकड़ लिया। महिला शिक्षक ने एक शिक्षक को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। शिक्षक किसी तरह बचकर निकले तो महिला शिक्षक ने प्रधानाचार्य को निशाना बनाने का प्रयास किया। इस घटना से परीक्षा प्रभावित होने व महिला शिक्षक द्वारा मारपीट की सूचना डीआइओएस, बीएसए व डायट प्राचार्य को दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी स्कूल नहीं पहुंचा। ताजगंज थाना में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध तहरीर दीं, लेकिन देर रात पुलिस ने समझौता करा दिया।

Edited By: Mohammed Ammar