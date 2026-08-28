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आगरा में ईको कार ने स्कूटी सवार पिता-पुत्र को रौंदा, दोनों की मौत

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:46 AM (IST)

आगरा के मलपुरा में लालऊ पुल के पास एक ईको कार ने एक्टिवा सवार पिता-पुत्र को रौंद दिया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई।

हादसे में पिता-पुत्र की मौत।

हादसे में पिता-पुत्र की मौत।

जागरण संवाददाता, आगरा। मलपुरा में लालऊ पुल के पास गुरुवार की रात एक्टिवा सवार पिता-पुत्र को ईको कार ने रौंद दिया। दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हाे गई। चालक ईको कार को मौके पर छोड़कर भाग गया।

घटना गुरुवार की रात 11 बजे की है। कागारोल कस्बा निवासी पप्पू और उनका पुत्र सनी दोनों सिकंदरा क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में काम करते थे। पिता-पत्र रात को शिफ्ट में काम करके एक्टिवा से घर लौट रहे थे।

मलपुरा में लालऊ पुल के पास खेरागढ़ रोड पर सामने से आती तेज रफ्तार ईको कार ने एक्टिवा को रौंद दिया। कार की टक्कर से पिता-पुत्र हवा में कई फीट उछलकर दूर जा गिरे।

वाहन चालकों की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को एसएन मेडिकल कालेज की इमरजेंसी लेकर गए। वहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि दुर्घटना करने वाली गाड़ी को पकड लिया गया है।

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