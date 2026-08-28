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आगरा: फतेहाबाद में दो पक्ष भिड़े, छतों पर चढ़कर जमकर हुआ पथराव; एक दर्जन से अधिक घायल

By Munna Lal Sharma Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:09 PM (IST)

फतेहाबाद के मंडपा महल बादशाही गांव में वाहन निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो मारपीट और ...और पढ़ें

फतेहाबाद में छतों पर चढ़कर पथराव करते लोग।

फतेहाबाद में छतों पर चढ़कर पथराव करते लोग।

HighLights

  1. फतेहाबाद में वाहन निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद।

  2. विवाद बढ़ा, लाठी-डंडे चले और जमकर पथराव हुआ।

संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। थाना बमरौली कटारा क्षेत्र के मंडपा महल बादशाही गांव में शुक्रवार सुबह वाहन निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे और जमकर पथराव हुआ। संघर्ष में दोनों पक्षों के एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

गांव निवासी राजकुमार शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे अपने मकान से फोर व्हीलर निकाल रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे मनीष से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग एकत्र हो गए और विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष ने मकान की छत से ईंट-पत्थर बरसाए

पहले पक्ष के श्याम सुंदर ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने छत पर चढ़कर पथराव किया। उनका आरोप है कि शिकायत करने जा रहे उनके भाई मनोज को भी रास्ते में घेरकर पीटा गया। इस पक्ष से रूप सिंह, राम अवतार, राजकुमार, मनोज, भरत सिंह, निशा, कृष्णा देवी और नवाब सिंह घायल हुए हैं।

दूसरे पक्ष के रामवीर सिंह ने आरोप लगाया कि मनीष को दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में खींचकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद संघर्ष और पथराव शुरू हुआ। दूसरे पक्ष से गुड्डू, राकेश, मुकेश, देवेंद्र और मनीष समेत कई लोग घायल बताए गए हैं।

थानाध्यक्ष बमरौली कटारा दीपक तिवारी ने बताया कि वाहन निकालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।