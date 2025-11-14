Language
    महंगे ब्रांड की बोतलों में निकली सस्ती शराब, ढक्कन और QR Code भी बनाए नकली

    By Neelesh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    आगरा में एकता क्षेत्र के अंतर्गत, पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सस्ती शराब को महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर बेचता था। आरोपी, उरेंद्र प्रताप उर्फ गुलशन, को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से नकली क्यूआर कोड और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। 

    जागरण संवाददाता, आगरा। एकता क्षेत्र में सस्ते ब्रांड की शराब को महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर बेचा जा रहा था। आबकारी टीम के साथ एकता थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से शराब तैयार करने व उसकी बिक्री करने वाले को गिरफ्तार किया है।

    आरोप के पास से पुलिस ने नकली क्यूआर कोड, खाली और भरी हुए शराब की बोतलें, ढक्कन बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर एकता थाना हंसराज भदौरिया ने बताया कि अवैध तरीके से शराब बेचने की सूचना पर थाना पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।

    बुधवार को नगला कली की गली में स्थित नवनिर्मित मकान से अवैध शराब को बचाने व बेचने वाले उरेंद्र प्रताप उर्फ गुलशन निवासी गांव मिलावली थाना देहात एटा को गिरफ्तार किया।

    आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह साथी ऋषभ के साथ मिलकर अंग्रेजी शराब की दुकानों से सस्ते ब्रांड की शराब खरीदता था। इसके बाद महंगी ब्रांड की पौव्वा व बोतलों में भरकर बेचता था।

    बोतल पर नकली ढक्कन व क्यूआर कोड लगा देता था, जिससे खरीदार पहचान नहीं कर पाते थे। पुलिस ने आरोपित के पास से नामचीज ब्रांड भरे हुए 48 पौव्वा, 421 खाली पौव्वा, पांच सौ टूटे टक्कन, नकली क्यूआर कोड बरामद किए हैं।

     

