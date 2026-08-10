आगरा में फर्जी कॉल सेंटर से 15 राज्यों में दो करोड़ की ठगी, 2500 बेरोजगारों को बनाया निशाना

जागरण संवाददाता, आगरा। साइबर क्राइम सेल और ताजगंज पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जिसने 15 राज्यों के 2500 से अधिक बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगा।

यह गिरोह लोगों को सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड और सुपरवाइजर बनाने का झांसा देकर 8,800 रुपये क्यूआर कोड के माध्यम से अपने खातों में जमा कराता था। आरोपितों द्वारा फर्जी साक्षात्कार पत्र भी जारी किए जाते थे।

इस गिरोह ने पिछले दो वर्षों में बेरोजगारों से लगभग दो करोड़ रुपये की ठगी की है। साइबर क्राइम पोर्टल पर इस मामले में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं। पुलिस ने रविवार को चार आरोपितों, जिनमें दो युवतियां भी शामिल हैं, सभी को जेल भेज दिया।

गिरफ्तार आरोपितों में अजय कुमार, जो शमसाबाद रोड का निवासी है, और तरुण सिंह, जो कहरई मोड़ मारूति सिटी कॉलोनी का निवासी है, शामिल हैं। अजय कुमार का मूल निवास जौनपुर और तरुण सिंह का छपरा है। दोनों युवतियां भावना और प्रीति ताजगंज क्षेत्र की निवासी हैं।