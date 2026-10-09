आगरा इंटरसिटी समेत दिल्ली की ओर जाने वाली तमाम ट्रेंने निरस्त, रेलवे ने जारी की सूची

जागरण संवाददाता, आगरा। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली तमाम ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने शनिवार को निरस्त कर दिया है। इनमें आगरा दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस भी शामिल है। इसके अलावा मथुरा और टूंडला जंक्शन से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे ने सूची जारी करते हुए यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले संबंधित ट्रेन के बारे में जानकारी कर लें।

• गाड़ी संख्या 12964 उदयपुर सिटी-हज़रत निज़ामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस: दिनांक 09.10.2026 को प्रारम्भिक स्टेशन (उदयपुर सिटी) से निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 12963 हज़रत निज़ामुद्दीन-उदयपुर सिटी मेवाड़ एक्सप्रेस: दिनांक 10.10.2026 को रैक की अनुपलब्धता के कारण निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 15308 सिरसा-तिलक ब्रिज एक्सप्रेस: दिनांक 10.10.2026 को प्रारम्भिक स्टेशन (सिरसा) से निरस्त रहेगी। (ध्यान दें: गाड़ी संख्या 15308 का खाली रैक नई दिल्ली भेजा जाएगा ताकि लिंकगाड़ी संख्या 15304 नई दिल्ली - कासगंज एक्सप्रेस का संचालन किया जा सके)। • गाड़ी संख्या 12155 रानी कमलापति–हज़रत निज़ामुद्दीन शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस: दिनांक 09.10.2026 को प्रारम्भिक स्टेशन (रानी कमलापति) से निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 12059 कोटा–हज़रत निज़ामुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस: दिनांक 10.10.2026 को प्रारम्भिक स्टेशन (कोटा) से निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 64073 धौलपुर–नई दिल्ली पैसेंजर दिनांक 09.10.2026 को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 64168 अलीगढ़–गाज़ियाबाद ईएमयू दिनांक 09.10.2026 को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 64167 गाज़ियाबाद–टुंडला ईएमयू दिनांक 09.10.2026 को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 20155 (डॉ. अम्बेडकर नगर-नई दिल्ली) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, वापसी में गाड़ी संख्या 12156 (हज़रत निज़ामुद्दीन - रानी कमलापति) दिनांक 10.10.2026 को रैक की अनुपलब्धता के कारण निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 09309 (इंदौर - हज़रत निज़ामुद्दीन) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, वापसी में गाड़ी संख्या 09310 (हज़रत निज़ामुद्दीन - इंदौर) दिनांक 10.10.2026 को रैक की अनुपलब्धता के कारण निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 12415 (इंदौर - नई दिल्ली) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, वापसी में गाड़ी संख्या 12416 (नई दिल्ली - इंदौर) दिनांक 10.10.2026 को रैक की अनुपलब्धता के कारण निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 12247 (बांद्रा टर्मिनस - हज़रत निज़ामुद्दीन) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, वापसी में गाड़ी संख्या 12248 (हज़रत निज़ामुद्दीन - बांद्रा टर्मिनस) दिनांक 10.10.2026 को रैक की अनुपलब्धता के कारण निरस्त रहेगी। • गाड़ी संख्या 12487 जोगबनी – आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस: दिनांक 09 अक्टूबर 2026 को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

निरस्त की गई प्रमुख ट्रेनों एवं उनकी पेयरिंग सेवाओं का विवरण

• गाड़ी संख्या 22181 (जबलपुर – हज़रत निज़ामुद्दीन) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 22182 (हज़रत निज़ामुद्दीन – जबलपुर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12189 (जबलपुर – हज़रत निज़ामुद्दीन महाकोशल एक्सप्रेस) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12190 (हज़रत निज़ामुद्दीन – जबलपुर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12121 (जबलपुर – हज़रत निज़ामुद्दीन मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12122 (हज़रत निज़ामुद्दीन – जबलपुर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12559 (बनारस – नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12560 (नई दिल्ली – बनारस) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12581 (बनारस – नई दिल्ली एक्सप्रेस) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12582 (नई दिल्ली – बनारस) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 15303 (कासगंज – नई दिल्ली) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 15305 (नई दिल्ली – रोहतक), 15306 (रोहतक – नई दिल्ली) एवं 15307 (तिलक ब्रिज – सिरसा) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेंगी।

• गाड़ी संख्या 82501 (लखनऊ – नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 82502 (नई दिल्ली – लखनऊ) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12033 (कानपुर सेंट्रल – नई दिल्ली शताब्दी) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12034 (नई दिल्ली – कानपुर सेंट्रल) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12417 (प्रयागराज – नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12418 (नई दिल्ली – प्रयागराज) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12275 (प्रयागराज – नई दिल्ली हमसफ़र) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12276 (नई दिल्ली – प्रयागराज) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12451 (कानपुर – नई दिल्ली श्रमशक्ति) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 20452 (नई दिल्ली – सोगरिया) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 20451 (सोगरिया – नई दिल्ली) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12452 (नई दिल्ली – कानपुर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12447 (मानिकपुर– हज़रत निज़ामुद्दीन यूपी संपर्क क्रांति) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12448 (हज़रत निज़ामुद्दीन – माणिकपुर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 14211 (आगरा कैंट – नई दिल्ली इंटरसिटी) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12420 (नई दिल्ली – लखनऊ गोमती एक्सप्रेस) दिनांक 10.10.2026 को तथा गाड़ी संख्या 12419 (लखनऊ – नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस) दिनांक 11.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12301 (हावड़ा – नई दिल्ली राजधानी) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12302 (नई दिल्ली – हावड़ा) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12313 (सियालदह – नई दिल्ली राजधानी) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12314 (नई दिल्ली – सियालदह) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 20801 (इस्लामपुर – नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 20802 (नई दिल्ली – इस्लामपुर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12309 (राजेंद्र नगर – नई दिल्ली तेजस राजधानी) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12310 (नई दिल्ली – राजेंद्र नगर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12393 (राजेंद्र नगर – नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12394 (नई दिल्ली – राजेंद्र नगर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 22361 (राजेंद्र नगर – नई दिल्ली) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 22362 (नई दिल्ली – राजेंद्र नगर) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 12877 (रांची – नई दिल्ली गरीब रथ) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 12878 (नई दिल्ली – रांची) दिनांक 11.10.2026 को निरस्त रहेगी।

• गाड़ी संख्या 22221 (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस – हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी) दिनांक 09.10.2026 को निरस्त रहने के कारण, गाड़ी संख्या 22222 (हज़रत निज़ामुद्दीन – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) दिनांक 10.10.2026 को निरस्त रहेगी।