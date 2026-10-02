आगरा दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर में कई घायल

जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा हाईवे स्थित अरताैनी में शुक्रवार दोपहर ताज डिपो की बस आगे जाते पानी के टैंकर से टकरा गई। जोरदार टक्कर के चलते रोडवेज का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हाे गया। बस में बैठी सात सवारियां घायल हो गईं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना से हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया।

घटना दोपहर लगभग एक बजे की है। ताज डिपो की बस यात्रियों को लेकर दिल्ली की ओर जा रही थी। सिकंदरा मंडी फ्लाई ओवर से नीचे उतरने के बाद अरतौनी में बस आगे जाते पानी से भरे टैंकर से टकरा गई। जाेरदार आवाज के साथ बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पानी से भरे टैंकर का पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।