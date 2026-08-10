आगरा के जयराम बाग में फिर धंसी सड़क, हो गया छह फीट गहरा गड्ढा; स्कूटी सवार बाल-बाल बचा

जागरण संवाददाता, आगरा। जयराम बाग दयालबाग में रविवार सुबह सड़क धंस गई, स्कूटी चालक बाल- बाल बच गया। छह फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सड़क निर्माण और सीवर लाइन डालने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। शाम को टीम पहुंच गई और गड्ढे में गिट्टी भर दी गई।

जयराम बाग, दयालबाग में सुबह सड़क धंसने लगी, स्कूटी सवार वहां से निकले, उनके निकलते ही सड़क धंसने से गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों ने गड्ढे के आस पास ईंट और पत्थर रख दिए। कुछ देर बाद ही छह फीट चौंडा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों तरफ का रास्ता बंद कर दिया।

स्थानीय लोगों ने सीवर लाइन डालने के बाद सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसके बाद भी जलकल और नगर निगम कर्मी मरम्मत के लिए नहीं आए। शाम को टीम ने पहुंचकर गड्ढे को भरा। इससे पहले कमला नगर कर्मयोगी सहित पांच जगहों पर सड़क धंसने से गड्ढे हो गए थे।