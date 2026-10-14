आगरा: नवरात्र में झूमने के लिए हो जाइए तैयार, सागरिका देब की आवाज घोलेगी मिठास
शारदीय नवरात्र के अवसर पर आगरा में डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंडियन सागरिका देव अपनी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। शारदीय नवरात्र की भक्ति और उल्लास के बीच गुरुवार को आगरा डांडिया उत्सव मनाएगा। दैनिक जागरण शारदा वर्ल्ड स्कूल का एफमैक के सहयोग से 15 अक्टूबर गुरुवार शाम डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद परिसर (खंदारी कैंपस) में डांडिया रास की धूम मचेगी।
इस आयोजन का मुख्य आकर्षण इंडियन सागरिका देब होंगी। उनकी जादुई आवाज पर पारंपरिक परिधानों में युवा और युगल थिरकते नजर आएंगे। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय इस आयोजन वेन्यू पार्टनर है। इस कार्यक्रम में निःशुल्क पास के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। पास न मिलने की स्थिति में महिलाओं, बच्चों एवं फैमिलीज को निशुल्क के एंट्री दे दी जाएगी।
यह हैं सहयोगी
एफमेक, शारदा वर्ल्ड स्कूल, हेल्थ पार्टनर सलोनी, कोकाकोला, जे.एस. यूनिवर्सिटी, उत्तम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जी.जी. मेडिकल, एस.बी.आई., प्रेम स्कोडा, माही इंटरनेशनल स्कूल, बालाजी प्रॉपर्टी, रेजोरेंस, डिजिटल वर्ल्ड, गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर, एस्प्रिट एविएशन सर्विस प्रा. लि., पारस गोल्ड, हेरिटेज पब्लिक स्कूल, भारतीय जीवन बीमा निगम, बलूनी पब्लिक स्कूल, वाहिनी यामहा, केनरा बैंक का सहयोग रहेगा।
इनके अलावा कुलदीप पाठक, महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, जी.जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल, कंसल टी.वी.एस., आत्माराम ग्रुप, डॉक्टर सोप, वी.जे. ज्वैलर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, रामनुज इंटरनेशनल स्कूल, जी.डी. गोयनिका, प्रभा हॉस्पिटल (डॉ. फरत खान), अशोक ग्रुप, आगरा रॉयल इनफील्ड, क्रियांश सोलर, कनक सान्वी, नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ओजस हॉस्पिटल, एचएमए, बालाजी ऑप्टिकल, एस.आर. सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, फूड पार्टनर, लाला राम गोपाल कैटर्स, एवं गिफ्ट पार्टनर आर. के. मार्केटिंग का भी सहयोग है।