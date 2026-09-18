पाकिस्तानी खिलाड़ी की बल्लेबाजी निखार रहे आगरा के क्रिकेट कोच, फेसबुक से आया था संपर्क में

जागरण संवाददाता, आगरा। खेल के लिए कोई सीमा नहीं होती। इसकी मिसाल आगरा में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलनगर का नौ वर्षीय अरहम आजम इन दिनों आगरा के कोच से बल्लेबाजी के गुर सीख रहा है। खास बात यह है कि दोनों की अब तक फोन पर बात तक नहीं हुई है।

अरहम के पिता अभ्यास का वीडियो वाट्सएप पर भेजते हैं और मलपुरा निवासी पूर्व क्रिकेटर एवं कोच केके शर्मा वीडियो देखकर कमियां बताते हैं। वह यह प्रशिक्षण पूरी तरह निश्शुल्क दे रहे हैं। केके शर्मा ने बताया कि एक साल पहले उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्रिकेट की बारीकियों से जुड़ी वीडियो साझा करना शुरू किया था। छह महीने पहले अरहम के पिता आरिफ उनसे फेसबुक के माध्यम से जुड़े। आरिफ प्रोफेसर हैं और भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक भी हैं।

उन्होंने बेटे की बल्लेबाजी तकनीक बेहतर करने के लिए भारत के कोच की तलाश की थी। अरहम की बल्लेबाजी के वीडियो देखने के बाद केके शर्मा ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। अरहम लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है। केके शर्मा के अनुसार, उसकी बल्लेबाजी में कुछ तकनीकी कमियां थीं। सबसे पहले उन्होंने उसकी ग्रिप में सुधार कराया।

इसके बाद बल्लेबाजी के दौरान होने वाली दूसरी गलतियों पर काम शुरू किया। अब अरहम के पिता उसके अभ्यास के वीडियो बनाकर वाट्सएप पर भेजते हैं। केके शर्मा वीडियो देखकर कमियां पहचानते हैं और वायस नोट के जरिये उन्हें सुधारने का तरीका बताते हैं।