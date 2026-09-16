'गदर' दिखाने पर डेढ़ साल की सजा, आगरा कोर्ट ने 25 साल बाद सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, आगरा। 25 साल पहले गदर फिल्म दिखाने के मामले में दोषी केबल नेटवर्क संचालक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शारिब अली ने डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

केबल नेटवर्क संचालक के विरुद्ध मनोरंजन कर विभाग द्वारा काॅपी राइट एक्ट एवं उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार रकाबगंज थाने में तत्कालीन सहायक मनोरंजन कर आयुक्त जीपी अहिरवार से ज्वाला टाकीज के संचालक हकीकत राय मल्होत्रा और मैनेजर चांद खां ने जून 2025 में शिकायत की थी। आरोप लगाया कि काजीपाड़ा निवासी बिरजू केबल नेटवर्क का संचालक ब्रजमोहन द्वारा वीसीडी के माध्यम से अपने ग्राहकों को गैर कानूनी तरीके से गदर फिल्म दिखाई जा रही है। इस पर सहायक मनोरंजन कर आयुक्त ने टीम के साथ 26 जून की शाम को छापा मारकर आरोपित ब्रज मोहन के बिरजू केबिल नेटवर्क से गदर फिल्म की सीडी, वीसीडी अन्य फिल्मों की सीडी, रजिस्टर आदि बरामद किए थे।