बिहार के युवक ने फंसाई आगरा की युवती, दुष्कर्म के बाद कराया अवैध मतांतरण, 10 साल की सजा

जागरण संवाददाता, आगरा। अवैध मतांतरण एवं दुष्कर्म के आरोपित नसीब आलम निवासी सीवान को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। एडीजे-10 प्रदीप कुमार ने दाेषी 55 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।

मामला फतेहाबाद क्षेत्र से 23 मई 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की मतगणना के दौरान युवती गायब हो गयी थी। स्वजन ने चुनावी रंजिश में पुत्री के अपहरण की आशंका जताते हुए पांच लोगों राजेश, वीरू, अंगद, रामनिवास और सुनील को मुकदमे में नामजद किया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती हेया एप चलाती थी।

जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से युवती को सीवान जिले के थाना गोरी काेठी के कब्जे से मुक्त कराया। पांच लोगों की नामजदगी गलत पाए जाने पर उनके नाम नाम निकाल दिए थे। पुलिस ने नसीब आलम के विरुद्ध अपहरण, बंधक बनाकर दुष्कर्म एवं अवैध मतांतरण के आरोप में जबकि पीड़िता का निकाह कराने के मामले में मौलवी मोहम्मद आमीन निवासी कुशी नगर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में पीड़िता समेत सात लोगों की गवाही कराई गयी। पीड़िता ने गवाही में बताया कि उसकी आरोपित नसीब आलम से एप के जरिए दोस्ती हुई थी।

नसीब 13 मई 2023 को फतेहाबाद से आया। उसे घर से बाहर से ले गया था। पीड़िता का आरोप था नसीब आलम ने उसे पानी पिलाया जिससे वह अर्धबेहोशी की हालत में आ गयी थी। आरोपित ने उसका अवैध मतांतरण करा नसीबा नाम से उसके साथ निकाह करके जबरन दुष्कर्म किया। आरोपित उसे जबरन बीयर एवं नशे की गोलियों का सेवन कराता था।

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