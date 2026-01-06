आगरा कॉलेज मेट्रो स्टेशन पर बनेगा इंटरचेंज, रूट और ट्रेन बदलने की मिलेगी यहां सुविधा
आगरा कॉलेज मेट्रो स्टेशन आगरा मेट्रो का एकमात्र इंटरचेंज स्टेशन होगा, जहाँ यात्री एक कॉरिडोर से दूसरे में बदल सकेंगे। यह स्टेशन भूमिगत और एलिवेटेड कॉर ...और पढ़ें
जासं, आगरा। अगर आप मेट्रो चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको आगरा कालेज स्टेशन उतरा पड़ेगा। यहीं एक मात्र स्टेशन होगा जहां पर पहला कारिडोर भूमिगत और दूसरा कारिडोर एलीवेटेड होगा। एमजी रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने में पाथवे का सहारा लेना होगा। इस स्टेशन में दो से तीन लिफ्ट और दो एस्केलेटर लगाए गए हैं। स्टेशन में फूड प्लाजा से लेकर मोबाइल की दुकानें सहित अन्य होंगी।
उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम शहर में 30 किमी लंबा कारिडोर बना रही है। टीडीआइ माल फतेहाबाद रोड से सिकंदरा तिराहा तक पहला कारिडोर 14 किमी, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा होगा। दोनों कारिडोर में 27 स्टेशन होंगे।
संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि एमजी रोड स्थित आगरा कालेज स्टेशन का कार्य पूरा हो गया है। चित्रकारी सहित अन्य का कार्य चल रहा है। यात्री इसी स्टेशन पर पहले कारिडोर से दूसरे कारिडोर में जा सकेंगे। अन्य किसी भी स्टेशन में यह सुविधा नहीं मिलेगी। यूपीएमआरसी का अनुमान है कि इस स्टेशन से सबसे अधिक तीन हजार यात्री हर दिन सफर करेंगे।
जल्द रखे जाएंगे गर्डर
एमजी रोड और नेशनल हाईवे-19 पर मेट्रो के पिलरों का तेजी से निर्माण चल रहा है। अधिकांश पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। तीन से चार दिनों में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक गर्डर रखने का कार्य होगा। एक गर्डर की लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई चार मीटर और वजन 165 टन है।
