आगरा दीवानी में युवक ने महिला वकील और विपक्षी पर छिड़का पेपर स्प्रे, मची अफरातफरी
आगरा दीवानी कोर्ट में एक युवक ने महिला अधिवक्ता और विपक्षी के भाई पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे अफरातफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को हिरासत में ले लिया, लेकिन वकीलों के विरोध के कारण उसे कोर्ट से ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
HighLights
महिला अधिवक्ता और विपक्षी के भाई को बनाया निशाना।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, वकीलों का विरोध।
जागरण संवाददाता, आगरा। दीवानी में तारीख पर आए युवक ने महिला अधिवक्ता और विपक्षी के भाई पर कोर्ट के बाहर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। जिससे अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद विशेष सुरक्षा बल और थाना न्यू आगरा पुलिस के जवानों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। थाना न्यू आगरा पुलिस पूछताछ में लगी है।
वकीलों के विरोध के चलते करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी को दीवानी से ले जा सकी। थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज निवासी अमित दीक्षित ने बताया कि उनके भाई अवधेश दीक्षित का थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के बालाजी नगर निवासी महिला ऊषा देवी से सिविल का मुकदमा चल रहा है। मंगलवार को वह अपने भाई के साथ सीनियर डिवीजन 6 की कोर्ट में तारीख पर आए थे।
दोपहर 12 बजे वह महिला अधिवक्ता के साथ कोर्ट जा रहे थे। वहां पहले से मौजूद ऊषा देवी के बेटे अजय कुमार ने अमित दीक्षित और महिला अधिवक्ता के चेहरे पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी होते ही भारी संख्या में अधिवक्ताओं की भीड़ अदालत के बाहर इकट्ठी हो गई।
किसी अनहोनी को देखते हुए काफी संख्या में एसएसएफ के जवान व थाना न्यू आगरा की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के वकीलों को काफी समझाने के बाद भी उनका विरोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा में आरोपी को दीवानी से लेकर गई। थानाध्यक्ष न्यू आगरा निशामक त्यागी ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।