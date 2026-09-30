आगरा में सिटी बस का बढ़ गया रूट, अब टूंडला और रुनकता तक का सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, आगरा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सिटी बसों का दायरा अब और भी बढ़ने जा रहा है। गुरुवार से सिटी बस सेवा तीन नए रूट में चलेगी। इसमें रुनकता से टूंडला चौराहा, टेढ़ी बगिया से शास्त्रीपुरम, आइएसबीटी से टूंडला होते हुए फरिहा फिरोजाबाद तक बसों का संचालन होगा। किराया 30 से 55 रुपये तक प्रति यात्री होगा।

वर्तमान में 100 सिटी बसों का संचालन हो रहा है। हर दिन 20 हजार यात्री सफर करते हैं और साढ़े तीन लाख रुपये का राजस्व मिलता है। सिटी बसों का संचालन 10 रूट में किया जा रहा है। सबसे अधिक बसें एमजी रोड से होकर गुजरती हैं। पिछले सप्ताह डीएम मनीष बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

डीएम ने नए रूट पर बसों का सर्वे कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। आगरा मथुरा सिटी बस सेवा के अधिकारियों ने बुधवार को डीएम को रिपोर्ट दी। इसमें तीन नए रूट चिन्हित किए गए हैं।एआरएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार से तीनों रूट पर दो-दो बसों का संचालन होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों को भी बढ़ाया जाएगा।

रुनकता से टूंडला चौराहा रुनकता किमी नंबर 22 पर सुबह 5.40 बजे पहली बस पहुंचेगी। यह बस सुबह छह बजे टूंडला के लिए रवाना होगी। सुबह 7.10 बजे टूंडला पहुंचेगी। दूसरी बस सुबह 8.40 बजे रवाना होगी। आखिरी बस रात 8.50 बजे चलेगी। किराया 55 रुपये है।

टेढ़ी बगिया-किरावली वाया बोदला होते हुए किरावली किमी नंबर 35 से सुबह 7.20 बजे बस पहुंचेगी और 7.40 बजे रवाना होगी। यह बस बोदला होते हुए चलेगी। आखिरी बस शाम 6.50 बजे चलेगी। किराया 55 रुपये है। टेढ़ी बगिया से ईपीआइपी चौराहा शास्त्रीपुरम वाया कारगिल पेट्रोल पंप ईपीआइपी चौराहा शास्त्रपुरम पर सुबह 8.20 बजे बस पहुंचेगी और साढ़े आठ बजे रवाना होगी। यह बस सुबह 9.20 बजे टेढ़ी बगिया पहुंचेगी। नियमित अंतराल में बसों का संचालन होगा। आखिरी बस नौ बजे शास्त्रीपुरम से चलेगी। 30 रुपये किराया होगा।