Air Quality: ताजमहल के शहर में खराब स्थिति में पहुंची हवा, एक्यूआई पहुंचा 236

जागरण संवाददाता, आगरा। मौसम में नमी बढ़ने और हवा के बहाव की गति कम होने से शहर की हवा में वायु प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। शहर में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब स्थिति में 236 दर्ज किया गया। यह सोमवार के एक्यूआइ 215 से अधिक था। हवा में घुली अति सूक्ष्म कणों व धूल कणों की मात्रा अधिक रही।

एक्यूआई खराब स्थिति में पहुंचने से सांस लेने में तकलीफ हुई। खांसने के साथ ही लाेग छींकते रहे। स्मार्ट सिटी के नौ सेंसर पर तो एक्यूआइ खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। इस स्थिति के अधिक देर तक रहने से स्वस्थ लोगों के साथ ही बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

सभी ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशनों पर खराब स्थिति रही शहर में उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के छह ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन संजय प्लेस, मनोहरपुर, सेक्टर तीन-बी आवास विकास कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, रोहता और शाहजहां गार्डन पर मंगलवार को एक्यूआइ खराब स्थिति में रहा। सबसे खराब एक्यूआइ नगर निगम परिसर में लगे संजय प्लेस ऑटोमेटिक मॉनिटरिंंग स्टेशन पर 282 रहा।

स्मार्ट सिटी के नौ सेंसर पर खतरनाक स्थिति में रहा एक्यूआई इसके एक किमी की परिधि में स्थित आगरा स्मार्ट सिटी के बाग फरजाना स्थित सेंसर पर एक्यूआइ खतरनाक स्थिति में 419 और स्टेट बैंक आफ इंडिया के जोनल ऑफिस पर 402 रहा। शहर में सबसे अधिक एक्यूआई हाथीघाट स्थित स्मार्ट सिटी के सेंसर पर 425 दर्ज किया गया। संजय प्लेस व हाथीघाट के पास वायु गुणवत्ता की इस स्थिति के लिए जाम रहा। एमजी रोड पर मेट्रो के काम की वजह से जाम लग रहा है।



