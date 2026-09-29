लखनऊ में धरने पर गए आगरा के सीएचओ की होटल की खिड़की से गिरकर मौत

संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। प्रदेश की राजधानी में सीएचओ के धरना-प्रदर्शन में शामिल होने लखनऊ गए पारौली सिकरवार में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) राधाकृष्ण की होटल की खिड़की से गिरने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन रात में ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के हरवल्लभकापुरा निवासी राधाकृष्ण पुत्र विद्याराम फतेहाबाद क्षेत्र के पारौली सिकरवार में सीएचओ के पद पर तैनात थे। परिजनों के अनुसार, वह विगत रविवार को सीएचओ के चल रहे धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ गए थे।