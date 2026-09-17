जल्द शुरू हो सकती है आगरा चौपाटी, जिप लाइन हादसे के बाद कराई थी बंद
आगरा चौपाटी में जिपलाइन हादसे के बाद सुरक्षा उपायों के साथ रोमांचक गतिविधियां दीपावली के आसपास फिर से शुरू हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली के आसपास चौपाटी में रोमांचक गतिविधियों की पुनः शुरुआत हो सकती है। यहां सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना न हो। सुरक्षा उपायों के पूरा होने के बाद पहले एडीए जांच करेगा और फिर थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा।
चौपाटी में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण फिरोजाबाद के किशोर की जिपलाइन से गिरकर दु:खद मृत्यु हो गई थी। एडीए ने ताजनगरी फेज-टू स्थित चौपाटी में शहरवासियों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली की कंपनी ईओडी को रोमांचक गतिविधियां शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
कंपनी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में जिपलाइन समेत अन्य गतिविधियां शुरू की थीं। मई में फिरोजाबाद के 15 वर्षीय किशोर कुणाल अग्रवाल की 45 फीट की ऊंचाई पर जिपलाइन से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। ईओडी कंपनी के मालिक, सेफ्टी इंचार्ज और मैनेजर के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने सेफ्टी इंचार्ज और मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। जांच में कर्मचारियों द्वारा हुक लगाने में की गई लापरवाही को हादसे का कारण माना गया था। चौपाटी को सील कर दिया गया था और कंपनी को सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।
कंपनी ने एडीए अधिकारियों को जाल लगाने समेत अन्य इंतजाम एक माह में पूरा करने की जानकारी दी है। एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि कंपनी द्वारा सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बाद विभाग उनकी जांच करेगा। लोक निर्माण विभाग से थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी, इसके बाद ही पुनः संचालन की अनुमति दी जाएगी।