नई पीढ़ी के लिए तैयार हुआ त्रिभाषी शब्दकोश, केंद्रीय हिंदी संस्थान इंटरनेट पर कराएगा उपलब्ध

जागरण संवाददाता, आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान लोक भाषाओं को सहेजने के लिए हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना संचालित कर रहा है। इस परियोजना के तहत हिंदी की विभिन्न बोलियों जैसे भोजपुरी, ब्रज, अवधी, बुंदेली समेत कई लोक भाषाओं के त्रिभाषी शब्दकोश (लोक भाषा-हिंदी-अंग्रेजी) तैयार किए जा रहे हैं। इनका अब डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है। इन्हें अब इंटरनेट पर भी पढ़ा जा सकेगा।

इन शब्दकोशों का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा और बोलियों से जोड़ना, लोक भाषाओं को भूलने से बचाना और हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाना है। भोजपुरी शब्दकोश वर्ष 2009 में ही तैयार हो चुका है। ब्रज और राजस्थानी शब्दकोश सहित आधा दर्जन शब्दकोश प्रकाशित भी हो चुके हैं। वर्तमान में अवधी-बुंदेली समेत कुल 48 बोलियों पर कार्य चल रहा है।