आगरा कैंट पर मारपीट का मामला, डीएसएस समेत 10 लोगों के विरुद्ध कोर्ट ने दिए मुकदमे के आदेश
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मैनेजर नरेंद्र सिंह चाहर और आरपीएफ जवानों के बीच हुए विवाद में कोर्ट ने डीएसएस समेत दस लोगों के खिलाफ मुकदमा द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मैनेजर (डीएसएस) नरेंद्र सिंह चाहर और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों के बीच हुआ अब न्यायालय तक पहुंच गया है। आरपीएफ के एएसआई मेघराज मीणा ने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शिव कुमार की कोर्ट में डीएसएस चाहर सहित दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की थी।
कोर्ट ने जीआरपी कैंट थाने को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। विवाद 12 जुलाई को प्लेटफार्म संख्या एक पर हीराकुंड एक्सप्रेस के रुकने के दौरान उत्पन्न हुआ। डीएसएस चाहर ने आरोप लगाया कि आरपीएफ जवान चेन पुलिंग के आरोप में एक युवक-युवती को पकड़कर वसूली का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने युवती को चलती ट्रेन में चढ़ते देख गार्ड से बात करके ट्रेन को रुकवाया था।
इसके बाद चाहर ने जीआरपी कैंट थाने में एएसआई मीणा और अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, आरपीएफ ने चाहर पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया।
एएसआई मेघराज मीणा की ओर से अधिवक्ता डा. रवि अरोरा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादी ने बताया कि 12 जुलाई को वह आगरा कैंट स्टेशन पर बैच इंचार्ज के रूप में तैनात थे। सुबह 10:50 बजे हीराकुंड एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आई और जैसे ही ट्रेन चलने लगी, अचानक रुक गई। चेन पुलिंग के हार्न बजाने पर जब जांच की गई, तो देखा गया कि एक युवक-युवती ट्रेन में चढ़ रहे थे।
दोनों को पकड़कर आरपीएफ थाने ले जाने के दौरान चाहर ने हस्तक्षेप किया और उन्हें छोड़ने का दबाव बनाया। मना करने पर चाहर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हाथापाई की। विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जीआरपी कैंट थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
इस मामले में एससी/एसटी एक्ट के तहत कई धाराएं भी शामिल की गई हैं, जिनमें सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर हमला, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना, और जानबूझकर अपमान करना शामिल हैं।