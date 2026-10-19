आगरा में भाजपा पार्षद फरार, पुलिस ने घर पर कुर्की पूर्व कार्रवाई का नोटिस किया चस्पा

जागरण संवाददाता, आगरा। दलित उत्पीड़न के मुकदमे में फरार चल रहे भाजपा पार्षद किशन नायक और उनके दो बेटोंक् के विरुद्ध पुलिस ने रविवार को कुर्की पूर्व की कार्रवाई की। पार्षद के घर पर कुर्की की उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। भाजपा पार्षद किशन नायक नाले में उतरकर जन्मदिन मनाने और केक काटने से चर्चा में आए थे।

हरीपर्वत थाने में रवि गांधी ने लंगड़े की चौकी निवासी भाजपा पार्षद किशन नायक और उनके बेटों विवेक नायक व सागर नायक के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में न्यायालय ने गैर जमानती वारंट किया था। इसके बावजूद तीनों पेश नहीं हो रहे थे।