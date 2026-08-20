सात शिखरों से सजा जनक महल आगरा में बिखेरेगा राजसी छटा, भूमि पूजन के साथ शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध व परंपरागत श्रीरामलीला महोत्सव का शुभारंभ 25 सितंबर से होने जा रहा है। रामलीला के साथ जनकपुरी महोत्सव भी इस बार भव्यता के नए आयाम गढ़ने को तैयार है। भावना एस्टेट रोड पर सजाई जा रही जनकपुरी में सबसे बड़ा आकर्षण 140 फीट ऊंचा जनक महल होगा।

कावेरी कौस्तुभ के पास खाली प्लाॅट में बनने वाला यह महल क्षेत्र की सभी इमारतों से ऊंचा बना नजर आएगा। इसके सात शिखर पर लहराते धर्म ध्वज दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे। इसकी वास्तुकला नेपाल के जानकी महल के साथ उदयपुर और जयपुर की सी राजसी छठा बिखेरेगी। जनक महल का निर्माण आरंभ करने से पूर्व गुरुवार को वैदिक रीति-रिवाजों से भूमि पूजन किया जाएगा।

बुधवार को कावेरी कौस्तुभ के पास खाली प्लाट में भूमि पूजन के लिए पंडाल को कारीगर आकार देते रहे। जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार (राजू यादव) ने बताया कि भूमि पूजन में इसमें करीब 500 से अधिक लोग शामिल होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम को वर्षा प्रभावित न करे, इसके लिए पूरे पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है।

वर्षा के जल से होने वाली कीचड़ की समस्या खत्म करने के लिए पूरे पंडाल में फ्लोर भी बनाया जा रहा है, जिससे आगंतुकों को समस्या न हो। भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त के साथ शुभ स्थान का भी विशेष रूप से चयन किया गया है। हवन वाले स्थान के साथ अतिथियों के भोजन निर्माण के लिए तैयार की गई रसोई को शुभ ईशान कोण में बनाया गया है, जिससे यहां से होने वाली शुरुआत शुभ हो।

भूमि पूजन कार्यक्रम गुरुवार सुबह नौ बजे से आरंभ होगा। इसके बाद से जनक महल का आधार खड़ा करने के लिए बल्लियां लगाने का काम आरंभ कर दिया जाएगा। आयोजन समिति का प्रयास है कि श्रीरामलीला महोत्सव में सात अक्टूबर को निकलने वाली श्रीराम बरात से पूर्व ही जनकपुरी को अंतिम रूप दे दिया जाए। इसके लिए सभी कार्यों की गति को बढ़ा दिया गया है। भूमि पूजन के साथ ही जनक महल के निर्माण की औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी।

जनक महल में दिखेगी नेपाल व राजस्थान की राजसी छठा जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति ने इस बार जनक महल को भव्यता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम टैंट हाउस से जुड़ी फर्म को सौंपी गई है। टैंट हाउस के सचिन गोयल बताते हैं कि जनक महल को पहले नेपाल स्थित प्रसिद्ध जानकी महल की तर्ज पर तैयार कराया जा रहा था, लेकिन उनके शिखर राजमहल जैसा आभास नहीं करा रहे हैं।

इसको लेकर मिली आपत्तियों के बाद अंतिम प्रारूप में इसकी वास्तुकला में थोडा परिवर्तन कर इसमें उदयपुर और जयपुर के राजमहलों की राजस्थानी स्थापत्य कला व राजसी आभा का भी समावेश करने की योजना बनाई है। इससे महल का स्वरूप धार्मिक आस्था के साथ शाही वैभव का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा।

महल की भव्यता को आकर्षक फव्वारों से और निखारा जाएगा। रंग-बिरंगी व आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के साथ फव्वारों की सजावट महल को रात में और भी मनोहारी बनाएगी। आयोजन समिति का प्रयास है कि जनकपुरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ऐसा मनोहारी दृश्य देखने को मिले, जिसमें मिथिला की धार्मिक परंपरा, राजस्थानी स्थापत्य और आधुनिक सज्जा का सुंदर समन्वय नजर आए।

सात शिखरों पर लहराएंगे भगवा ध्वज जनक महल का सबसे विशेष आकर्षण इसके सात शिखर होंगे। इन शिखरों पर लहराते भगवा ध्वज दूर से ही श्रद्धालुओं को साथ लोगों को दिखाई देंगे और पूरे परिसर को भव्य धार्मिक वातावरण प्रदान करेंगे। इस वर्ष जनक महल की ऊंचाई 140 फीट रखने की तैयारी है, जिससे आसपास की बिल्डिंग जनक महल ऊंची नजर न आएं और पूरे क्षेत्र के लिए प्रमुख आकर्षण बने।