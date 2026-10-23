आगरा में CEC के इस्तीफे की मांग, किसानों के धक्के से गिरे सिटी मजिस्ट्रेट

जागरण संवाददाता, आगरा। एमएलसी चुनाव के मतदान के बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए। इस दौरान धक्का मुक्की होने पर सिटी मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी जमीन पर गिर पड़े।

भाकियू टिकैत और संयुक्त किसान मोर्च के पदाधिकारी शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें मतदान प्रक्रिया चलने के कारण थाना नाई की मंडी में बैठा लिया। सुबह 11:30 बजे डीएम मनीष बंसल ने आने का समय दिया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे।