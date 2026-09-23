आगरा में बैंक कर्मचारी फिर हड़ताल पर, ग्राहकों को पहले काम निपटाने की सलाह

जागरण संवाददाता, आगरा। इस महीने के अंत में एक बार फिर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसके चलते तीन दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हड़ताल के बाद फिर शनिवार और रविवार को भी वित्तीय कार्य प्रभावित होंगे।

यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय बैंक हड़ताल प्रस्तावित की गई है। इसके लिए बैंकाें की ओर से एसएमएस के माध्यम से भी ग्राहकों को हड़ताल से पूर्व काम निपटाने के लिए सूचित किया जा रहा है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), इंडियन बैंक व अन्य ने अपने ग्राहकों के लिए सूचना जारी कर जरूरी बैंकिंग लेन-देन पहले ही पूरा करने की सलाह दी है, ताकि हड़ताल के दौरान उन्हें परेशानी न हो। पीएनबी की ओर से कहा गया है कि ग्राहक नकदी निकासी, चेक जमा करने और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य निपटा लें।