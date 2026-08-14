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    प्रसव के बाद पत्नी-नवजात को चारपाई के सहारे पार कराई नदी, आगरा में आजादी के 79 साल बाद भी सड़क नहीं; वीडियो वायरल

    By Lovekush Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:00 PM (IST)

    आगरा के सुखलाल पुरा गांव में सड़क न होने के कारण प्रसव के बाद एक महिला को अपने नवजात शिशु के साथ ट्यूब पर चारपाई रखकर उटंगन नदी पार करनी पड़ी। यह घटना ...और पढ़ें

    उटंगन नदी में ट्यूब के ऊपर चारपाई रखकर प्रसूता और नवजात को घर ले जाते लोग। वीडियो ग्रैब

    उटंगन नदी में ट्यूब के ऊपर चारपाई रखकर प्रसूता और नवजात को घर ले जाते लोग। वीडियो ग्रैब

    HighLights

    1. आगरा के सुखलाल पुरा गांव में सड़क का अभाव।

    2. आजादी के 79 साल बाद भी बुनियादी सुविधा नहीं।

    संवाद सूत्र, भदरौली (आगरा)। इस साल देशवासी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी है। एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं। यकीन नहीं करेंगे आज भी ऐसे गांव हैं, जहां तक पहुंचने को एक सड़क तक नहीं। ग्रामीणों के सामने अजीब विडंबना है कि मांग करते करते थक गए, किसी भी जनप्रतिनिधि ने सुनवाई नहीं की।

    आगरा के पास बाह क्षेत्र में चंबल के बीहड़ से सटे कई गांव हैं, जो बुनियादी सुविधाओं को तरसते हैं। ऐसा ही एक झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसमें गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण डिलीवरी के बाद महिला और उसके नवजात शिशु को स्वजन द्वारा ट्यूब पर चारपाई रखकर नदी पार कराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है

    थाना बसई अरेला क्षेत्र स्थित गांव सुखलाल पुरा के लिए कोई रास्ता नहीं है। मजबूरन लोगों को उटंगन नदी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। बुधवार को श्रीकिशन की पत्नी केशो देवी की डिलीवरी कराने के लिए स्वजन फतेहाबाद ले गये। जहां डिलीवरी होने के बाद गुरुवार शाम करीब पांच बजे स्वजन जब महिला और उसके नवजात शिशु के वापस घर लेकर आने लगे।

    तभी उटंगन नदी के बीच ट्यूब पर चारपाई रखकर स्वजन द्वारा प्रसूता और उसके नवजात शिशु को जान जोखिम में डालकर नदी पार कराई है। जिसका एक वीडियो 1 मिनट 23 सेकेंड का वायरल हुआ है। मलोदा देवी और सीमा देवी ने बताया कि स्कूली बच्चों को भी आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही है।

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