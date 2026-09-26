बाह की बेटी वान्या, भूटान में अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारत का करेगी प्रतिनिधित्व

संवाद सूत्र, बाह (आगरा)। गांव मंगदपुर की छह वर्षीय कराटे खिलाड़ी वान्या सिंह ने क्षेत्र का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनका चयन सात से 14 अक्टूबर तक भूटान में होने वाली अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वान्या प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

वान्या विष्णु मार्शल आर्ट्स अकादमी की छात्रा हैं। नियमित अभ्यास, अनुशासन और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर परिवार और क्षेत्र के लोगों में खुशी है।