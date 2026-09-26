Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बाह की बेटी वान्या, भूटान में अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारत का करेगी प्रतिनिधित्व

By Satyendra Kumar Dubey Edited By: Prateek Gupta
Published: Sat, 26 Sep 2026 07:48 PM (IST)

बाह, आगरा की छह वर्षीय कराटे खिलाड़ी वान्या सिंह का चयन भूटान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए ...और पढ़ें

भूटान में कराटे चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली वान्या।

भूटान में कराटे चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली वान्या।

HighLights

  1. वान्या भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, 7-14 अक्टूबर तक प्रतियोगिता।

  2. यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और विष्णु मार्शल आर्ट्स अकादमी का परिणाम।

संवाद सूत्र, बाह (आगरा)। गांव मंगदपुर की छह वर्षीय कराटे खिलाड़ी वान्या सिंह ने क्षेत्र का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनका चयन सात से 14 अक्टूबर तक भूटान में होने वाली अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वान्या प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

वान्या विष्णु मार्शल आर्ट्स अकादमी की छात्रा हैं। नियमित अभ्यास, अनुशासन और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर परिवार और क्षेत्र के लोगों में खुशी है

वान्या के पिता हरवीर सिंह ने बेटी के चयन पर प्रसन्नता जताई। अकादमी के हेड कोच विष्णु मिश्रा और कोच श्रेया सिंह ने वान्या को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उसकी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि वान्या भूटान में भी शानदार प्रदर्शन कर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी।