आगरा में अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर लगी भीषण आग, फ्लैट में फंसा परिवार
आगरा में एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर भीषण आग लगने से एक परिवार फ्लैट में फंस गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और परिवार को बचाने का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। ओल्ड विजय नगर कॉलोनी में स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर फ्लैट में रविवार शाम आग लग गई।आग में परिवार के चार सदस्य फंस गए। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम ने चारों को बाहर निकाल लिया।आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूजा के दीपक से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
त्रिवेणी अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 401 में राजीव अग्रवाल का परिवार रहता है। रविवार को फ्लैट में राजीव अग्रवाल की पत्नी रंजना अग्रवाल, बेटी गुड़िया, बेटा रजत अग्रवाल और रजत की पत्नी शिवानी थे।
शाम 4.30 बजे अचानक फ्लैट में आग लग गई। थोड़ी देर में ही पूरे फ्लैट में धुआं भर गया। फ्लैट में चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए। आसपास के फ्लैट में से भी लोग नीचे उतर आ गए। कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए आग में फंसे परिवार को बाहर निकालने का प्रयास किया।
तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गए। सभी को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के अनुसार, परिवार के चारों सदस्यों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। कोई आग की चपेट में नहीं आए हैं।
आग लगने से आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। सभी अपार्टमेंट के बाहर जुट गए। आग लगने का कारण पूजा का दीपक बताया जा रहा है।
