गिनीज बुक में आएगा नाम, 24 घंटे में 150 किमी दौड़ने का रिकार्ड बनाएंगे आगरा के अनुराग

जागरण संवाददाता, आगरा। युवा एथलीट अनुराग चौधरी पर जुनून सवार है। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। इस बार ताजमहल के चलते नहीं, बल्कि एक एथलीट की प्रतिभा के तौर पर। इसके लिए आगरा से पलवल तक दौड़ते हुए जाने की तैयारी है। वह भी 10 किलोग्राम वजन लादकर। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

एक नवंबर को दयालबाग स्थित एक पहल पाठशाला में 24 घंटे के भीतर 150 किलोमीटर दौड़ने का प्रयास करेंगे। चुनौती के दौरान उनकी पीठ पर 10 किलोग्राम का बैकपैक होगा। वे इस प्रयास को गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स की निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं।

अनुराग का युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। मार्शल आर्ट्स और सहनशक्ति आधारित खेलों में रुचि रखने वाले अनुराग का कहना है कि मेहनत, निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छाशक्ति से कठिन लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।