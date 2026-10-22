आगरा में अखिलेश यादव-राहुल गांधी को लेकर लगाए विवादित होर्डिंग, बताया जिन्ना का एजेंट

जागरण संवाददाता, आगरा। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर द्वारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध भड़काऊ एवं आपत्तिजनक बयान देने और विवादित पोस्टर लगवाने के मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

सपा नेता नितिन कोहली ने कहा कि आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के नाम से एक बैनर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसमें सपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं।

इस तरह के बयानों से राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण प्रभावित होने और विभिन्न पक्षों के समर्थकों के बीच अनावश्यक तनाव उत्पन्न होने की आशंका रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक बयानों की जांच उनके वास्तविक शब्दों, संदर्भ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।