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आगरा एयरपोर्ट से अब सातों दिन बेंगलुरु की फ्लाइट, नवी मुंबई के लिए भी नया शिड्यूल

By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
Published: Fri, 02 Oct 2026 10:20 AM (IST)

खेरिया एयरपोर्ट से यात्रियों की सुविधा के लिए बेंगलुरु और नवी मुंबई की उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है। बेंगलुरु ...और पढ़ें

IndiGo Airlines का विमान।

IndiGo Airlines का विमान।

जागरण संवाददाता, आगरा। त्योहार से ठीक पूर्व यात्रियों की सुविधा के लिए खेरिया एयरपोर्ट प्रशासन ने फ्लाइट के दिनों की संख्या बढ़ा दी है। गुरुवार से बेंगलुरु फ्लाइट पांच के बदले सात दिन और नवी मुंबई फ्लाइट दो के बदले तीन दिन चलेगी। वहीं 25 अक्टूबर से फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव हो सकता है।

खेरिया एयरपोर्ट से वर्तमान में दो फ्लाइट का संचालन हो रहा है। इसमें बेंगलुरु और नवी मुंबई फ्लाइट शामिल हैं। एक अक्टूबर से फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बेंगलुरु फ्लाइट अभी तक मंगलवार और गुरुवार को नहीं चल रही थी। अब यह फ्लाइट हर दिन चलेगी। इससे बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के पास सप्ताह के प्रत्येक दिन हवाई यात्रा का विकल्प उपलब्ध रहेगा

यात्रियों की संख्या को देखते हुए दो माह पूर्व इंडिगो कंपनी ने विमान में भी बदलाव किया था। 186 के बदले अब 216 यात्री सफर कर सकते हैं।

बेंगलुरु-आगरा फ्लाइट दोपहर 3.10 बजे पहुंचेगी और 3.45 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। नवी मुंबई फ्लाइट अभी तक मंगलवार और रविवार को संचालित हो रही थी। अब यह गुरुवार को भी चलेगी। मुंबई-आगरा फ्लाइट दोपहर 1.55बजे पहुंचेगी और दोपहर 2.35 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी।

एक अक्टूबर से बेंगलुरु फ्लाइट सात दिन और नवी मुंबई फ्लाइट तीन दिन चलेगी। 25 अक्टूबर को विमानों की टाइमिंग में बदलाव हो सकता है।

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विवेक शर्मा, निदेशक खेरिया एयरपोर्ट