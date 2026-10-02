आगरा एयरपोर्ट से अब सातों दिन बेंगलुरु की फ्लाइट, नवी मुंबई के लिए भी नया शिड्यूल

जागरण संवाददाता, आगरा। त्योहार से ठीक पूर्व यात्रियों की सुविधा के लिए खेरिया एयरपोर्ट प्रशासन ने फ्लाइट के दिनों की संख्या बढ़ा दी है। गुरुवार से बेंगलुरु फ्लाइट पांच के बदले सात दिन और नवी मुंबई फ्लाइट दो के बदले तीन दिन चलेगी। वहीं 25 अक्टूबर से फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव हो सकता है।

खेरिया एयरपोर्ट से वर्तमान में दो फ्लाइट का संचालन हो रहा है। इसमें बेंगलुरु और नवी मुंबई फ्लाइट शामिल हैं। एक अक्टूबर से फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बेंगलुरु फ्लाइट अभी तक मंगलवार और गुरुवार को नहीं चल रही थी। अब यह फ्लाइट हर दिन चलेगी। इससे बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के पास सप्ताह के प्रत्येक दिन हवाई यात्रा का विकल्प उपलब्ध रहेगा।