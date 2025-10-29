आगरा में इन जगहों पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब, आंकड़े देखकर नहीं होगा यकीन
आगरा शहर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। ताजमहल के आसपास और संजय प्लेस जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब है। PM2.5 और PM10 की मात्रा अधिक होने से सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ हो रही हैं। डॉक्टरों ने लोगों को प्रदूषण से बचने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में सोमवार व मंगलवार को बूंदाबांदी के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) मध्यम स्थिति में 103 रहा। आगरा स्मार्ट सिटी के सेंसर आंकड़ों की चुगली करते नजर आए। आगरा स्मार्ट सिटी के कलाकृति, बाग फरजाना, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, हाथी घाट समेत आठ सेंसर पर एक्यूआइ बहुत खराब स्थिति में रहा। 10 सेंसरों पर वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में रही।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक्यूआइ पर आधारित रिपोर्ट संजय प्लेस, मनोहरपुर, सेक्टर तीन-बी आवास विकास कालोनी, शास्त्रीपुरम, रोहता व शाहजहां गार्डन स्थित आटोमेटिक मानीटरिंग स्टेशन पर आधारित रही।
संजय प्लेस व शास्त्रीपुरम में मध्यम और अन्य स्टेशनों पर संतोषजनक स्थिति रही। आटोमेटिक मानीटरिंग स्टेशनों की अपेक्षा स्मार्ट सिटी के सेंसर शहर में वायु प्रदूषण की हकीकत बयां करते नजर आए।
आगरा स्मार्ट सिटी के सेंसर पर स्थिति
|स्थान
|एक्यूआइ
|कलाकृति,
|347
|बाग फरजाना
|340
|आगरा फाेर्ट रेलवे स्टेशन
|323
|हाथी घाट
|312
|तहसील तिराहा
|309
|विभव नगर
|306
|एसबीआइ जोनल आफिस
|303
|धूलियागंज
|303
10 सेंसर पर खराब रही हवा
श्मशान घाट, ईदगाह चौराहा, सदर भट्टी, छीपीटोला चौराहा, संजय टाकीज, अर्जुन नगर तिराहा, आइसीसीसी, मुतविर मस्जिद, नामनेर चौराहा, आइएसबीटी पर वायु गुणवत्ता खराब रही।
