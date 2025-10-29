आगरा में इन जगहों पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब, आंकड़े देखकर नहीं होगा यकीन

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में सोमवार व मंगलवार को बूंदाबांदी के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) मध्यम स्थिति में 103 रहा। आगरा स्मार्ट सिटी के सेंसर आंकड़ों की चुगली करते नजर आए। आगरा स्मार्ट सिटी के कलाकृति, बाग फरजाना, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, हाथी घाट समेत आठ सेंसर पर एक्यूआइ बहुत खराब स्थिति में रहा। 10 सेंसरों पर वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में रही।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक्यूआइ पर आधारित रिपोर्ट संजय प्लेस, मनोहरपुर, सेक्टर तीन-बी आवास विकास कालोनी, शास्त्रीपुरम, रोहता व शाहजहां गार्डन स्थित आटोमेटिक मानीटरिंग स्टेशन पर आधारित रही।

संजय प्लेस व शास्त्रीपुरम में मध्यम और अन्य स्टेशनों पर संतोषजनक स्थिति रही। आटोमेटिक मानीटरिंग स्टेशनों की अपेक्षा स्मार्ट सिटी के सेंसर शहर में वायु प्रदूषण की हकीकत बयां करते नजर आए।



आगरा स्मार्ट सिटी के सेंसर पर स्थिति

स्थान एक्यूआइ कलाकृति, 347 बाग फरजाना 340 आगरा फाेर्ट रेलवे स्टेशन 323 हाथी घाट 312 तहसील तिराहा 309 विभव नगर 306 एसबीआइ जोनल आफिस 303 धूलियागंज 303

10 सेंसर पर खराब रही हवा

श्मशान घाट, ईदगाह चौराहा, सदर भट्टी, छीपीटोला चौराहा, संजय टाकीज, अर्जुन नगर तिराहा, आइसीसीसी, मुतविर मस्जिद, नामनेर चौराहा, आइएसबीटी पर वायु गुणवत्ता खराब रही।