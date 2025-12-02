दितवाहा तूफान से पड़ोसी देश में तबाही, आगरा Air Force Station से श्रीलंका को भेजी गई राहत सामग्री

जागरण संवाददाता, आगरा। श्रीलंका में दितवाहा तूफान से आई दैवीय आपदा से निपटने में भारतीय वायुसेना ने भी पूरी मदद कर रही है। मंगलवार शाम 5.45 बजे आगरा वायुसेना स्टेशन से सी-17 ग्लोब मास्टर विमान श्रीलंका के लिए रवाना हुआ।

विमान में 73 चिकित्सा कर्मचारियों के साथ ही आठ टन राहत सामग्री भी रही। पैरा फील्ड अस्पताल भी शामिल है। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में राहत एवं बचाव कार्य पहले से ही शुरू कर दिया है।

पिछले दिनों हिंडन एयरबेस से वायुसेना का विमान आइएल-76 गया था। अब आगरा से भी एक विमान भेजा गया है। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि पैरा फील्ड अस्पताल पोर्टेबल अस्पताल है।

इसे किसी भी जगह आसानी से बनाया जा सकता है। इस अस्पताल की मदद से बीमार लोगों और घायलों का समुचित इलाज हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी गई है।

वायुसेना द्वारा अब तक 65 लोगों की जान बचाई गई है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में एम-17 हेलीकाप्टरों का भी प्रयोग किया जा रहा ह