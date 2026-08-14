आगरा: ठेकेदार से सांठगांठ में एडीए के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड, लखनऊ मंडलायुक्त करेंगे जांच

जागरण संवाददाता, आगरा। ठेकेदार से सांठगांठ में एडीए के अधिशासी अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) अनिल कुमार को शासन ने निलंबित कर दिया है। एडीए द्वारा विकसित किए जा रहे ग्रेटर आगरा की दो टाउनशिप के टेंडर में खेल करने के मामले में उन पर गाज गिरी है।

एडीए उपाध्यक्ष से अनुमति लिए बगैर अधिशासी अभियंता ने अयोग्य कंपनी के पक्ष में फाइनेंसियल बिड खोल दी थी। शिकायत जांच में सही पाए जाने पर टेंडर निरस्त कर दोबारा टेंडर कराए गए थे। अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी।

एडीए द्वारा रायपुर व रहनकलां में विकसित किए जा रहे ग्रेटर आगरा में 10 छोटी-छोटी टाउनशिप बनाई जा रही हैं। अप्रैल में सिंधुपुरम और यमुनापुरम के लिए 70 कराेड़ और 80 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए थे। दोनों टाउनशिप में आंतरिक विकास के काम सड़क, सीवरेज, वाटर टैंक, डक्ट आदि का काम किया जाना था।

उस समय अधिशासी अभियंता (सिविल) का पद रिक्त होने से चार्ज अधिशासी अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) अनिल कुमार के पास ही था। उन्होंने टेंडर की शर्तों पर खरा नहीं उतरने वाली अयोग्य कंपनी बालाजी कंस्ट्रक्शन को योग्य दिखाते हुए फाइनेंसियल बिड खोल दी थी। इसके लिए एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली से अनुमति भी नहीं ली गई थी। इसकी अन्य ठेकेदारों ने शासन से शिकायत की थी।

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शासन ने एडीए उपाध्यक्ष को जांच के निर्देश दिए थे। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई थी। इस पर टेंडर निरस्त करते हुए दोबारा टेंडर कराया गया था। इसमें दोनों टाउनशिप का टेंडर अन्य कंपनियों को मिला। जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई थी।