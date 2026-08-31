आगरा: नशे में धुत युवक ने पत्नी-बच्चों को रेलवे ट्रैक पर लिटाया, पुलिस ने बचाई चार जिंदगियां

संवाद सूत्र, अछनेरा (आगरा)। घरेलू विवाद और शराब के नशे में एक युवक ने पत्नी और दो मासूम बच्चों समेत खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। युवक पत्नी और बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और तीनों को पटरी पर लिटाकर ट्रेन का इंतजार करने लगा।

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समय रहते परिवार को ट्रैक से हटाकर उनकी जान बचा ली। पुलिस के मौके से हटाने के करीब पांच मिनट बाद ही उसी ट्रैक से तेज रफ्तार ट्रेन गुजर गई।



रायभा क्षेत्र निवासी वेदप्रकाश लोधी पुत्र भोलाराम (31) निवासी जानूथा का रविवार रात शराब के नशे में पत्नी ममता से विवाद हो गया। आरोप है कि उसने पत्नी के साथ मारपीट की। इसके बाद वह पत्नी ममता और बच्चों संध्या (ढाई वर्ष) व प्रिंस (छह वर्ष) को लेकर रात करीब 11 बजे रायभा रेलवे स्टेशन पहुंच गया।

यहां सुनसान स्थान पर रेलवे ट्रैक पर उसने पत्नी और दोनों बच्चों को जबरन लिटा दिया और खुद भी पटरी पर लेट गया।

चार लोगों को रेलवे ट्रैक पर लेटा देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पीआरवी और थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आनन-फानन परिवार को रेलवे ट्रैक से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस की तत्परता के करीब पांच मिनट बाद ही उसी ट्रैक से ट्रेन गुजर गई। समय रहते