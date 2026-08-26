7000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट, 145 किलो मावा जब्त; रक्षाबंधन पर आगरा के बाजार में खपाने की थी तैयारी

जागरण संवाददाता, आगरा। रक्षाबंधन से ठीक पूर्व मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। मिलावटी दूध, मावा और एनालाग पनीर की आपूर्ति की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने बुधवार सुबह सैंया टोल प्लाजा से मध्य प्रदेश के नंबर के एक टैंकर की जांच की। टैंकर में सात हजार लीटर मिलावटी दूध मिला। चालक के पास कोई भी बिल भी नहीं था।

नाथूपुर फतेहाबाद में टीम को जांच में एक मिष्ठान विक्रेता के यहां से 145 किग्रा मिलावटी मावा और 52 किग्रा वनस्पति जैसे पदार्थ को सीज किया गया। दिनभर चले अभियान में टीम ने 16 नमूने लिए। टीम ने दूध और मावा को नष्ट करा दिया।

शहर में मुरैना मध्य प्रदेश, राजाखेड़ा, धौलपुर राजस्थान से हर दिन मिलावटी दूध, मावा और एनालाग पनीर की आपूर्ति होती है। रक्षाबंधन पर्व से पूर्व इनकी मांग 40 से 55 प्रतिशत बढ़ गई है। बुधवार सुबह चार बजे एफएसडीए टीम सैंया टोल प्लाजा पर जांच कर कर रही थी। टीम ने मध्य प्रदेश नंबर के एक टैंकर को रुकवाया। मुरैना के टैंकर चालक राम निवासी ने बताया कि 10 साल से टैंकर चला रहा है।

वाहन त्यागी दूध डेरी मुरैना का है। टीम ने चालक से दूध खरीद और बिक्री का लाइसेंस, बिल सहित अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। चालक एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। सिर्फ इतना ही बताया कि दूध को बिक्री के लिए आगरा ले जा रहा था। टीम ने दूध का एक नमूना लिया और सात हजार लीटर दूध को नष्ट करा दिया। दूध की कीमत 1.75 लाख रुपये है।

एफएसडीए की आधा दर्जन टीमों ने दिनभर जांच अभियान चलाया। नीरज डेरी तोता का ताल से घी, बीकानेर स्वीट्स खंदारी से घेवर और मेवा बाटी, केदारी डेरी और स्वीट्स किशोरपुरा से घेवर, भावना डेरी से दही, सतीश मिष्ठान भंडार से घेवर, लाल सिंह हलवाई अछनेरा से मावा लड्डू का नमूना लिया।

टीम ने नाथूपुर फतेहाबाद स्थित श्रीश्यामू सिंह के प्रतिष्ठान की जांच की। 45 किग्रा मिलावटी मावा और 52 किग्रा वनस्पति जैसा पदार्थ बरामद किया गया। दोनों के एक-एक नमूने लिए गए। सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र प्रताप ने बताया कि दिनभर चले अभियान में शहर से लेकर देहात की डेरियों से 16 नमूने लिए गए हैं। सभी नमूने घेवर सहित अन्य मिठाइयों के हैं।



