अब 10 किलोग्राम में भी मिलेगा गैस सिलिंडर, कनेक्शन लेने का झंझट नहीं; छोटे दुकानदारों के लिए रहेगी आसानी

जागरण संवाददाता, आगरा। बाजार में तेल कंपनियों ने 10 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलिंडर लांच कर दिया है। भारी भरकम 19 किलोग्राम के सिलिंडर का यह विकल्प है। इसकी खास बात ये है कि इसके लिए कनेक्शन नहीं लेना है। पहली बार इसकी 4800 रुपये कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद 1600 रुपये में रिफिल कभी भी करा सकेंगे। यह सिलिंडर पारदर्शी होगा।

10 किलोग्राम का यह कंपोजिट कमर्शियल सिलेंडर पारंपरिक 19 किलोग्राम के भारी लोहे के सिलिंडरों का एक हल्का, सुविधाजनक और आधुनिक विकल्प है, जो कम जगह घेरता है। लोहे के सिलिंडरों की तुलना में यह बेहद उपयोगी है। यह फाइबर और उच्च घनत्व पालीइथिलीन कंपोजिट सामग्री से बना है। यह सामान्य लोहे वाले सिलिंडर से लगभग 50 प्रतिशत हल्का होता है।

यह पारदर्शी है। इससे अंदर बची हुई गैस का स्तर बाहर से ही साफ दिखाई देता है। फाइबर बाडी होने के कारण इसमें कभी जंग नहीं लगती है। यह फर्श पर दाग या खरोंच भी नहीं छोड़ता। छोटे कारोबारियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।

इससे छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और ढाबा संचालकों को काफी आसानी होगी। बुकिंग कराने का भी कोई झंझट नहीं है। गैस खत्म हो जाने के बाद कहीं पर भी 1600 रुपये में रिफिल करा सकते हैं। इस सिलिंडर के लिए कनेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है।