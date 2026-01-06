सेना भर्ती में बढ़ा एक और नियम, अग्निवीरों पर होगा लागू; शादी कर ली तो नहीं बन सकेंगे Indian Army में सैनिक
भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब सैनिक बनने से पहले अग्निवीरों को अविवाहित रहना अनिवार्य होगा। यदि ...और पढ़ें
जासं, आगरा। भारतीय सेना में सैनिक बनने का सपना देख रहे अग्निवीर को अब एक और शर्त का पालन करना होगा। सैनिक बनने से पूर्व अग्निवीर शादी नहीं कर सकेंगे। चोरी छिपे अगर अग्निवीर शादी कर लेते हैं और सैनिक के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसी दशा में उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सैनिक बनने के पांच से छह माह के बाद शादी हो सकती है।
वहीं पांच माह के बाद अग्निवीर योजना का पहला बैच सेवामुक्त होने जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय, आगरा के दायरे में 12 जिले आते हैं। वर्ष 2022 से अग्निवीर भर्ती योजना चालू हुई है। हर साल इस योजना में एक लाख से अधिक आवेदन आते थे। पूर्व में लिखित परीक्षा नहीं होती थी। अब यह शुरू हो गई है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को 1600 मीटर की दौड़ और शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता है।
अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन एकलव्य स्टेडियम या फिर किसी अन्य जगह में होता है। इस साल जल्द ही रैली होने जा रही है। इसमें 60 हजार से अधिक युवा शामिल होंगे। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि जून में अग्निवीर योजना का पहला बैच कार्यमुक्त होगा। चार साल की सेवा पूरी होने जा रही है।
पहले बैच में 18 हजार से अधिक युवा कार्यमुक्त होंगे। बैच कार्यमुक्त होने से पूर्व भारतीय सेना ने नया आदेश जारी किया है। शादी करने वाले अग्निवीर सेना में सैनिक नहीं बन सकेंगे। अगर कोई शादी की बात को छिपाकर रखता है। सैनिक बनने के लिए आवेदन करता है तो शादी हुई या नहीं, इसकी अलग से जांच कराई जाएगी।
अगर शिकायत सही मिलती है तो सैनिक पद से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं शादी करने वाले अग्निवीर आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सैनिक बनने के पांच माह के बाद शादी करने में कोई रोक नहीं है।
बड़ी संख्या में युवाओं का तय हो जाता है रिश्ता
अग्निवीर बनने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में युवाओं का रिश्ता तय हो जाता है। एक से दो साल में शादी हो जाती है। नए नियम के बाद अब सैनिक बनने तक शादी नहीं कर सकेंगे।
