पनीर में रिफाइंड और बेसन में मटर के आटे की मिलावट, आगरा में नामचीन मिठाई विक्रेता की दुकान के नमूने फेल

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर के एक नामचीन मिठाई विक्रेता के यहां पनीर में रिफाइंड और बेसन में मटर के आटा की मिलावट की पुष्टि हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने तीन माह पूर्व एक उपभोक्ता की शिकायत पर चार नमूने लिए थे। पनीर और बेसन का नमूना अधोमानक मिलने पर एफएसडीए टीम एडीएम सिटी कोर्ट में वाद दायर करने जा रही है। नमूने आधोमानक मिलने पर लाइसेंस पर भी खतरा मंडरा रहा है।

11 जुलाई को टीम ने लिया था नमूना

सिकंदरा के यतींद्र यादव ने जुलाई के पहले सप्ताह में खंदारी स्थित बीकानेर स्वीट्स से एक किग्रा बूंदी का लड्डू खरीदा था। लड्डू खाने के बाद परिवार के कई सदस्य की तबीयत खराब हो गई। यतींद्र ने इसकी शिकायत एफएसडीए अधिकारियों से की। 11 जुलाई को टीम बीकानेर स्वीट्स, खंदारी पहुंची और बेसन, पनीर, बूंदी का लड्डू और घी का एक-एक नमूना लिया। इसी सप्ताह नमूनों की रिपोर्ट आई।