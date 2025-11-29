Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पनीर में रिफाइंड और बेसन में मटर के आटे की मिलावट, आगरा में नामचीन मिठाई विक्रेता की दुकान के नमूने फेल

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:44 AM (IST)

    आगरा में एक मशहूर मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की। जांच में पनीर में रिफाइंड तेल और बेसन में मटर का आटा मिला हुआ पाया गया। शिकायत मिलने पर एफएसडीए ने चार नमूने लिए थे, जिनमें से दो अधोमानक निकले। अब एडीएम सिटी कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा, जिससे लाइसेंस पर खतरा मंडरा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। शहर के एक नामचीन मिठाई विक्रेता के यहां पनीर में रिफाइंड और बेसन में मटर के आटा की मिलावट की पुष्टि हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने तीन माह पूर्व एक उपभोक्ता की शिकायत पर चार नमूने लिए थे। पनीर और बेसन का नमूना अधोमानक मिलने पर एफएसडीए टीम एडीएम सिटी कोर्ट में वाद दायर करने जा रही है। नमूने आधोमानक मिलने पर लाइसेंस पर भी खतरा मंडरा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    11 जुलाई को टीम ने लिया था नमूना


    सिकंदरा के यतींद्र यादव ने जुलाई के पहले सप्ताह में खंदारी स्थित बीकानेर स्वीट्स से एक किग्रा बूंदी का लड्डू खरीदा था। लड्डू खाने के बाद परिवार के कई सदस्य की तबीयत खराब हो गई। यतींद्र ने इसकी शिकायत एफएसडीए अधिकारियों से की। 11 जुलाई को टीम बीकानेर स्वीट्स, खंदारी पहुंची और बेसन, पनीर, बूंदी का लड्डू और घी का एक-एक नमूना लिया। इसी सप्ताह नमूनों की रिपोर्ट आई।

    पनीर में रिफाइंड और बेसन में मटर के आटा के मिलावट की पुष्टि

    सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र प्रताप ने बताया कि पनीर में रिफाइंड और बेसन में मटर के आटा के मिलावट की पुष्टि हुई है। दोनों नमूने अधोमानक मिले हैं। बाकी दो नमूनों में मिलावट नहीं मिली है। अधोमानक नमूने मिलने पर एडीएम सिटी की कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है।