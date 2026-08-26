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22 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग, -15 डिग्री तापमान में सफल रहा स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Wed, 26 Aug 2026 01:31 PM (IST)

डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) का लद्दाख के न्योमा-मुध ड्रॉप जोन में 22,000 फीट की ऊंचाई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह उपलब्धि अत्यधिक ऊंचाई वाले सैन्य अभियानों के लिए भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को दर्शाती है, जिसे आगरा में डिजाइन किया गया था।

मिलिट्री कॉम्बेट पैराशूट सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ टीम। एक्स पर शेयर की गई तस्वीर।

मिलिट्री कॉम्बेट पैराशूट सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ टीम। एक्स पर शेयर की गई तस्वीर।

जागरण संवाददाता, आगरा। देश ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एयर डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADRDE) द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) का दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल लद्दाख के न्योमा-मुध ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया है

जनसंपर्क अधिकारी ग्यासुद्दीन ने बताया कि पैराशूट को आगरा में डिजायन किया गया। इस महत्वपूर्ण परीक्षण में ADRDE के अनुभवी टेस्ट जंपर्स ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच समुद्र तल से लगभग 22 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई।

परीक्षण के समय तापमान करीब माइनस 15 डिग्री सेल्सियस था। इतनी अधिक ऊंचाई और बेहद कम तापमान के बावजूद मिलिट्री कॉम्बेट पैराशूट और उससे जुड़े स्वदेशी सिस्टम ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया।

चीफ टेस्ट जम्पर समेत तीन विशेषज्ञों ने किया परीक्षण

इस परीक्षण को एडीआरडीई के टेस्ट जंपर्स विंग कमांडर राहुल झा, चीफ टेस्ट जंपर आरजे सिंह और एमडब्ल्यूओ विवेक तिवारी ने अंजाम दिया। सभी जंपर्स ने एमसीपीएस के साथ इसके विभिन्न उप-तंत्रों का भी इस्तेमाल किया।

परीक्षण के दौरान स्वदेशी पैरा कंप्यूटर, ऑक्सीजन सिस्टम और विशेष जंपसूट सहित सभी संबंधित प्रणालियों का उपयोग किया गया। इससे अत्यधिक ऊंचाई पर पूरे सिस्टम की संयुक्त कार्यक्षमता और विश्वसनीयता का भी आकलन किया गया

 

13700 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग

22000 फीट की ऊंचाई से जंप करने के बाद 20000 फीट पर पैराशूट को सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया गया। इसके बाद टेस्ट जंपर्स ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पैराशूट को नियंत्रित करते हुए नीचे की ओर यात्रा की और करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित लैंडिंग की

यह पूरा परीक्षण अत्यधिक ऊंचाई, कम तापमान और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में किया गया, जिससे MCPS की वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में क्षमता का महत्वपूर्ण प्रदर्शन हुआ।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

MCPS का यह सफल परीक्षण भारत की महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। ADRDE और DRDO द्वारा विकसित इस स्वदेशी प्रणाली का कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफल प्रदर्शन देश की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। न्योमा-मुध की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 22000 फीट से किया गया

यह सफल परीक्षण न केवल MCPS की क्षमता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अत्यधिक ऊंचाई वाले सैन्य अभियानों के लिए अत्याधुनिक और स्वदेशी रक्षा प्रणालियां विकसित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।