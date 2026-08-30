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संजय प्लेस क्लॉथ मार्केट में गैर-कपड़ा कारोबार किया तो खैर नहीं... आगरा जिला प्रशासन का सख्त फैसला

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sun, 30 Aug 2026 01:39 PM (IST)

आगरा के संजय प्लेस स्थित कपड़ा मार्केट में आवंटित दुकानों में गैर-कपड़ा व्यापार करने वालों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई होगी। ...और पढ़ें

संजय प्लेस।

संजय प्लेस।

HighLights

  1. संजय प्लेस कपड़ा मार्केट में गैर-कपड़ा व्यापार पर कार्रवाई होगी

  2. जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं

  3. आवंटियों को केवल कपड़ा व्यापार करने की चेतावनी दी गई

जागरण संवाददाता, आगरा। संजय प्लेस स्थित कपड़ा मार्केट में आवंटित दुकानों में कपड़ा व्यापार के अलावा अन्य गतिविधियां करने वाले दुकानदारों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन ने 26 अगस्त को सूचना जारी कर मार्केट के सभी आवंटियों को इस संबंध में चेतावनी दी है।

एसोसिएशन के महामंत्री संजय अग्रवाल ने बताया कि 25 अगस्त को आयोजित वाणिज्य बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कपड़ा ब्लॉक संख्या एक से 26 तक में यदि कोई आवंटी कपड़ा व्यापार से इतर अपनी दुकान खुद खोलता है अथवा किराये पर उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कपड़ा व्यापार के अलावा गतिविधियों पर जिला प्रशासन ने जताई सख्ती

एसोसिएशन ने सभी आवंटियों से अपनी आवंटित दुकानों को स्वयं खोलने अथवा कपड़े के व्यापार और उससे संबंधित कार्यों के लिए ही किराये पर उठाने का अनुरोध किया है। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई होने पर संबंधित आवंटी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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एसोसिएशन ने कहा कि नियमों का पालन करने से भविष्य में दुकानदारों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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