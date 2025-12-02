ISBT Agra: एटा से बस में पार्सल लेकर आने वाले चालक-परिचालक पर कार्रवाई, रूट से हटाए गए

जागरण संवाददाता, आगरा। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) पर एटा की बस पार्सल लेकर आने वाले चालक-परिचालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। दोनों को रूट से हटाने के साथ ही नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सोमवार रात को बस में बम की सूचना से अफरातफरी और दहशत फैल गई थी। दो घंटे तक बसों का संचालन बंद रहा था। बसोंं में इस तरह से पार्सल या अन्य माल लेकर जाने पर रोक है। इसके बावजूद चालक-परिचालकों द्वारा यह काम किया जा रहा है।

जिसके बदले उन्हें अलग से आय होती है। फोर्ट डिपो की अनुबंधित बस संख्या यूपी 80एचटी 27433 को चालक-परिचालक 30 नवंबर को लेकर गए थे। जो एक दिसंबर को डिपाे में जमा हुई। बस पर चालक अजय कुमार और नियमित परिचालक अंकित सागर तैनात थे।

रोडवेज द्वारा अभी तक की जांच में सामने आया है कि पार्सल एटा से आगरा के लिए किसी ने दिया था। यहां पर जिसे पार्सल देना था,उसका मोबाइल नंबर बंद था। आशंका है कि चालक-परिचालक किसी लालच में यह पार्सल लेकर आए थे।