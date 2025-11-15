तेजाब डालने की धमकी देकर युवती का बनाया अश्लील वीडियो, शादी तुड़वाने के लिए मंगेतर को भेजा
एक युवती को तेजाब फेंकने की धमकी देकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। इस वीडियो को उसकी शादी तोड़ने के इरादे से उसके मंगेतर को भेज दिया गया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, आगरा। सदर क्षेत्र के रहने वाले युवक ने तेजाब फेंकने की धमकी देकर युवती का अश्लील वीडियो बना लिया। ब्लैकमेल करके उससे छेड़छाड़ व परेशान कर रहा था। युवती का रिश्ता तय होने पर अश्लील वीडियो उसके मंगेतर को भेज दिया। युवती के स्वजन को जानकारी होने पर उन्होंने विरोध किया तो आरोपित ने हमला बोल मारपीट कर दी। मामले में सदर थाने में पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
सदर क्षेत्र में रहने वाला आरोपित लंबे समय से परेशान कर रहा है। कई बार रास्ते में रोक कर छेड़छाड़ कर दी। कहीं से उसका मोबाइल नंबर हासिल करके उस पर अश्लील मैसेज भेजने लगा।
क्या लगाए आरोप?
स्वजन का आरोप है आरोपित ने धमकी देकर उनकी बेटी का अश्लील वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया। जिसके बल पर उसे ब्लैकमेल करने लगा। जिससे बेटी दहशत में रहने लगी। गुमसुम देख स्वजन ने बात की बेटी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। आरोपित अमर पर पहले से कई मुकदमे हैं।
स्वजन ने बेटी का रिश्ता तय कर दिया। जानकारी होने पर आरोपित ने उसके अश्लील फोटो लड़के को भेज दिए। उसे धमकी दी कि शादी करने पर युवती के चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। जानकारी होने पर स्वजन ने विरोध किया तो आरोपित ने घर पर हमला बोल स्वजन से मारपीट की। इंस्पेक्टर विजय विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपित और भाइयों समेत पांच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।