सावन के तीसरे सोमवार पर मेहताब बाग से ताजमहल की आरती, हिंदू महासभा ने लहराया भगवा
श्रावण मास के तीसरे सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने मेहताब बाग से ताजमहल की आरती उतारी और गंगाजल चढ़ाया। महासभा ताजमहल को शिव मंदिर तेजोमहालय मानती है, जिससे सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं।
HighLights
श्रावण के तीसरे सोमवार को ताजमहल की आरती उतारी गई।
अखिल भारत हिंदू महासभा ने मेहताब बाग से आरती की।
महासभा ताजमहल को शिव मंदिर तेजोमहालय मानती है।
जागरण संवाददाता, आगरा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को मेहताब बाग से ताजमहल की आरती उतारी गई और गंगाजल चढ़ाया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में अज्जू चौहान, मनीष पंडित, हर्ष पंडित और नंदू ने आरती उतारी। महासभा ताजमहल को शिव मंदिर तेजोमहालय मानती है।
इससे मेहताब बाग में तैनात सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्मारक में प्रचलित गतिविधि के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं हो सकती है।
मनीष पंडित ने गंगाजल अर्पित किया
मेहताब बाग में अज्जू चौहान ने ताजमहल की आरती उतारी और मनीष पंडित ने गंगाजल अर्पित किया। शिव चालीसा के पाठ और भगवा ध्वज के साथ ताजमहल के शिव मंदिर तेजोमहालय होने का दावा किया गया।
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अज्जू चौहान ने कहा कि हमारी आस्था स्पष्ट है। तेजोमहालय को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब दबाव से नहीं बल्कि इतिहास और प्रमाणों से दिया जाना चाहिए। आज की आरती और गंगाजल अर्पण हमारी शांतिपूर्ण धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति है।
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15 अगस्त को फराया तिरंगा
अखिल भारत हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त को भी ताजमहल में तिरंगा लहराया था। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को सीआईएसएफ ने पकड़कर पुलिस की हिरासत में दिया।