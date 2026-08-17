सावन के तीसरे सोमवार पर मेहताब बाग से ताजमहल की आरती, हिंदू महासभा ने लहराया भगवा

जागरण संवाददाता, आगरा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को मेहताब बाग से ताजमहल की आरती उतारी गई और गंगाजल चढ़ाया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में अज्जू चौहान, मनीष पंडित, हर्ष पंडित और नंदू ने आरती उतारी। महासभा ताजमहल को शिव मंदिर तेजोमहालय मानती है।

इससे मेहताब बाग में तैनात सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्मारक में प्रचलित गतिविधि के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं हो सकती है। मनीष पंडित ने गंगाजल अर्पित किया मेहताब बाग में अज्जू चौहान ने ताजमहल की आरती उतारी और मनीष पंडित ने गंगाजल अर्पित किया। शिव चालीसा के पाठ और भगवा ध्वज के साथ ताजमहल के शिव मंदिर तेजोमहालय होने का दावा किया गया।