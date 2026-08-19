आगरा में मोबाइल में स्टेटस लगाने पर युवक की गोली मारकर हत्या, जीजा के घर में रह रहा था युवक

संवाद सूत्र, अछनेरा (आगरा)। मोबाइल पर स्टेटस लगाने पर हुए विवाद में अछनेरा के गांव ताजपुर में नाबालिगों ने बुधवार की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक गांव में अपने जीजा के घर पर रह रहा था। हत्यारोपितों से दस दिन पहले युवक का विवाद हुआ था। युवक ने एक हत्यारोपित को चांटा मार दिया था। पुलिस ने हत्यारोपितों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है।

घटना बुधवार रात आठ बजे की है। मूलरूप से डीज (राजस्थान) के थाना कुम्हेर के रहने वाले 28 वर्ष के ओम प्रकाश तीन वर्ष से अछनेरा के गांव ताजपुर में अपने जीजा पूरन सिंह के पास रह रहा था। वह गांव से 100 मीटर दूर कुलदेवी मंदिर के पास अपने मित्र विष्णु की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान गांव के दो युवक वहां पहुंचे और ओम प्रकाश को तमंचे से गोली मार दी। गोली सीने में लगने से ओम प्रकाश की मौके पर मृत्यु हो गई। हमलावर विष्णु को भी गोली मारने वाले थे, इसी दौरान बाइक सवार को आता देख वहां से भाग निकले।

पुलिस ने आरोपितों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर दोनोंं आरोपितों ने अपनी आयु 16 और 17 वर्ष बतायी। डीसीपी आदित्य ने बताया कि आरोपितों की आयु से संबंधित सत्यापन किया जा रहा है। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि ओम प्रकाश के मित्र विष्णु ने दस दिन पहले अपने मोबाइल पर कोई स्टेटस लगाया था। जिसे लेकर 16 वर्ष के किशोर ने एतराज जताया था। जिस पर ओम प्रकाश ने नाबालिग को पीट दिया था। बुधवार को किशोर अपने साथी को लेकर ओम प्रकाश के पास गया था।