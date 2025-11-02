Agra News: बाइक पर बैठी कुतिया तो महिला ने दनादन बरसाए डंडे, पशु प्रेमी ने दर्ज कराया केस
आगरा के न्यू आगरा इलाके में एक महिला ने अपनी बाइक पर बैठी गर्भवती कुतिया को डंडों से पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक पशुप्रेमी अधिवक्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला पर पहले भी कुत्तों को मारने का आरोप है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। न्यू आगरा के नगलापदी में घर के बाहर खड़ी बाइक पर कुतिया के बैठने पर महिला ने डंडों से पीट दिया। कुतिया गर्भवती थी। वीडियो प्रसारित होने के बाद पशुप्रेमी अधिवक्ता ने पुलिस को तहरीर दी। इसके बाद पुलिस वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर रही है।
गर्भवती है कुतिया, पहले भी दो कुत्ते मारने का आरोप
शिकायतकर्ता महराणा प्रताप एसोसिएशन के अधिवक्ता ऋषिराज चौहान ने बताया कि नगला पदी के ब्रह्मानंद आश्रम के पास मीट वाली गली में रहने वाली महिला के घर के बाहर खड़ी बाइक पर गुरुवार को बेसहारा कुतिया बैठी थी। कुतिया के पेट में बच्चे हैं,इसके बावजूद परवाह न करते हुए महिला ने सुबह 10:30 बजे कुतिया को देखते ही घर से डंडा निकाल लिया और उसके ऊपर डंडे बरसा दिए।
पशुप्रेमी अधिवक्ता ने दी तहरीर, होगा मुकदमा दर्ज
पिटाई के दौरान कुतिया चीखते हुए भागने का प्रयास करती रही पर महिला को दया नहीं आई। वह लगातार कुतिया को डंडे से मारती रही। घटना का सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया है कि महिला पहले भी इसी तरह दो कुत्तों की पीटकर हत्या कर दी थी पर किसी ने शिकायत नहीं की थी। इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जाएगी।
