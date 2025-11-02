Agra News: बाइक पर बैठी कुतिया तो महिला ने दनादन बरसाए डंडे, पशु प्रेमी ने दर्ज कराया केस

जागरण संवाददाता, आगरा। न्यू आगरा के नगलापदी में घर के बाहर खड़ी बाइक पर कुतिया के बैठने पर महिला ने डंडों से पीट दिया। कुतिया गर्भवती थी। वीडियो प्रसारित होने के बाद पशुप्रेमी अधिवक्ता ने पुलिस को तहरीर दी। इसके बाद पुलिस वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर रही है।

गर्भवती है कुतिया, पहले भी दो कुत्ते मारने का आरोप शिकायतकर्ता महराणा प्रताप एसोसिएशन के अधिवक्ता ऋषिराज चौहान ने बताया कि नगला पदी के ब्रह्मानंद आश्रम के पास मीट वाली गली में रहने वाली महिला के घर के बाहर खड़ी बाइक पर गुरुवार को बेसहारा कुतिया बैठी थी। कुतिया के पेट में बच्चे हैं,इसके बावजूद परवाह न करते हुए महिला ने सुबह 10:30 बजे कुतिया को देखते ही घर से डंडा निकाल लिया और उसके ऊपर डंडे बरसा दिए।