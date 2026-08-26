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आगरा में व्यापारी से हथियार के बल पर रुपयों से भरा थैला लूटा, दुकान से आ रहे थे घर; तमंचा लहराते हुए भागे बदमाश

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 02:51 AM (IST)

आगरा के कमला नगर में मंगलवार रात एक व्यापारी नंदन गुप्ता से तमंचे के बल पर रुपयों से भरा थैला लूट लिया गया। दुकान से लौटते समय बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

आगरा में व्यापारी से हथियार के बल पर रुपयों से भरा थैला लूटा। फोटो जागरण

आगरा में व्यापारी से हथियार के बल पर रुपयों से भरा थैला लूटा। फोटो जागरण

HighLights

  1. कमला नगर में व्यापारी से तमंचे के बल पर लूट।

  2. बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम।

  3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश में जुटी।

जागरण संवाददाता, आगरा। कमला नगर में मंगलवार की रात 12:45 बजे बदमाशों ने दुस्साहस दिखाते हुए तमंचे के बल पर व्यापारी से रुपयों से भरा थैला लूट लिया। वारदात के बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए भाग निकले। व्यापारी द्वारा यूपी 112 नंबर पर सूचना देने पर पहुंची पुलिस ने आसपास का क्षेत्र छान मारा, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। बदमाशों का सुराग लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

घटना मंगलवार की रात 12:45 बजे की है। कमला नगर के जी ब्लाक में रहने वाले नंदन गुप्ता की मनकामेश्वर मंदिर के पास पूजा की सामग्री की दुकान है। वह दुकान के बाद अपने परिचित के पास जाने के चलते देर रात घर लौट रहे थे। जी ब्लाक में बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी एक्टिवा को रोक लिया।

नंदन गुप्ता कुछ समझते इससे पहले बदमाशों ने उन पर तमंचा तान दिया। गोली मारने की धमकी देकर एक्टिवा में रखा उनका बैग लूट लिया। व्यापारी ने विरोध करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। बदमाशों के जाने के बाद व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची जी ब्लाक में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि सीसीटीवी से बदमाशों के भागने का रूट पता करने का प्रयास किया जा रहा है।